Shořel i za tvé statusy na fejsíčku? Výrobce kondomů čelí kritice za odkaz na Palacha

Řadu kritických komentářů vyvolal příspěvek na Facebooku, ve kterém český výrobce kondomů Primeros propojil svou značku s výročím sebeupálení studenta Jana Palacha. "Honza byl cool kid, veselej kluk a rváč. Shořel i za Tebe a Tvoje free statusy na fejsíčku?" ptá se společnost za použití slovníku svých fanoušků na sociální síti. Vzápětí zve do kina na sobotní promítání filmu Jan Palach režiséra Roberta Sedláčka a jako odměnu nabízí tričko Primeros. Firma vysvětluje, že lidé nepochopili její záměr.

Příspěvek, který firma publikovala v den výročí Palachova sebeupálení, sklidil vlnu negativních reakcí. "Jste ubožáci", "favorit marketingového dna" nebo "silný přešlap", znějí slušnější z desítek kritických komentářů.

Příspěvek navíc provází fotografie památníku Jana Palacha a komunisty umučeného faráře Josefa Toufara, který je na budově v pražské Legerově ulici. "Co na ty vaše kondomy říkal ten druhý na té zdi, katolický kněz?" poznamenává jeden z diskutujících.

Společnost Primeros však vysvětluje, že nechtěla propagovat své výrobky, ale pouze chtěla mladým lidem přiblížit odkaz Jana Palacha. "Dotýkalo se nás to, že celý Facebook je zaplavený statusy o Janu Palachovi, ale všechny jsou patetické. Měli jsme pocit, že se jeho odkaz ztrácí v povrchnosti sociálních médií. Chtěli jsme proto mladým lidem říct, že to nebyla jen nějaká mystická postava, ale člověk z masa a kostí, který udělal něco výjimečného," vysvětlila Aktuálně.cz marketingová manažerka společnosti Primeros Jana Kociánová.

Dohodla se proto s majiteli pražského Kina Pilotů na sobotní projekci filmu o Palachovi. "Jemu se to zdálo jako dobrý nápad a my jsme mu slíbili, že to pošleme i mezi naše lidi, tak abychom kino zaplnili," dodává. Za odměnu dostanou příchozí tričko Primeros. "To triko je reward (odměna pozn. red.) pro lidi, kteří nepůjdou v sobotu večer pařit do klubu, ale půjdou na film, který v nich zanechá nějakou stopu a donutí je o něčem přemýšlet," vysvětlila.

Ani provozovatel Kina Pilotů Jan Macola však nepovažuje výslednou podobu příspěvku za vhodnou. "Jeho forma mi připadá určitě nešťastně zvolená. Zároveň ale vím, že byl motivován dobrým úmyslem," řekl pro Aktuálně.cz a zdůraznil, že za podobu příspěvku Primerosu nenese zodpovědnost. I jemu kvůli této akci přišla řada vzkazů, ale nemyslí si, že by to kino mohlo poškodit.

Společnost Primeros připouští, že negativních reakcí se kvůli spojení s Palachem trochu obávala. "V tu chvíli pro nás ale bylo důležitější poslat lidem, kteří nás sledují, tenhle vzkaz a dostat je na ten film."

Na kritické komentáře se ale rozhodla na Facebooku zareagovat. Vysvětlila, že se rozhodně nejedná o marketing. "Sáhněte si do svědomí, co jste pro to, aby se nezapomnělo, udělali každý z vás. Tohle není žádný marketing, jen naše osobní iniciativa," vzkázal Primeros.

Palachův čin vnímají pozitivně spíše mladí, ukázal průzkum

Z nedávného průzkumu agentury NMS Market Research vyplynulo, že o Palachovi slyšelo 94 procent občanů a že pozitivně jeho čin vnímají zejména mladí lidé. S přibývajícím věkem pak rostla naopak skupina těch, kdo považují sebeupálení studenta za zbytečnou oběť.

"Když mluvíte o normalizaci, spousty studentů neví, proč by se jí měli zabývat. Ale Palachem ano - je to stejně mladý člověk jako oni, je to příběh, kterému se prostě nedá vyhnout," komentoval výsledek průzkumu Mikuláš Kroupa, ředitel spolku Post Bellum, který si průzkum zadal.

Sestřih ze vzpomínkové akce na Jana Palacha: