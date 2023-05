Na recepci s britským princem. Edwardovu návštěvu v Praze ambasáda dlouho tajila

Návštěvu Prahy zahájil nejmladší bratr britského krále Karla III. princ Edward diskuzí s mladými lidmi na velvyslanectví své země. Do Česka přijel ocenit nadané studenty a uctít památku svého otce prince Philipa. Setkal se také s prezidentem Petrem Pavlem, před oficiálním přijetím na Pražském hradě spolu zašli na pivo. Recepce na ambasádě s britským princem se zúčastnila i redaktorka Aktuálně.cz.

Málokdo věděl, že přijede. "Všude vidím policejní hlídky, to tady ale není nic neobvyklého," pokrčil rameny muž v kraťasech a modrém klobouku vedle Malostranského náměstí. Není divu, v okolních uličkách sídlí britská ambasáda i Poslanecká sněmovna. Tentokrát ale mají policejní manévry jiný důvod - do Prahy přijel nejmladší bratr britského krále Karla III. princ Edward. Jeho návštěva potrvá od úterý do čtvrtka.

Velvyslanectví jeho návštěvu dlouho tajilo. Původně měl princ přijet už loni na podzim, kvůli úmrtí své matky, bývalé královny Alžběty II., však cestu zrušil.

Dorazil až nyní, na setkání vzdělávacího programu Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu, který ve více než 130 zemích podporuje nadané mladé lidi. Program založil jeho otec, před dvěma lety zesnulý princ Philip, po kterém Edward titul a povinnosti vévody z Edinburghu zdědil. V Česku program funguje od roku 1995 pro více než 320 základních a středních škol, dětských domovů a sportovních klubů.

"Návštěvu vnímáme jako odměnu pro účastníky programu i pro učitele, kteří se mu věnují ve svém volném čase. Je to také ocenění ředitelů, podporovatelů i partnerů, kteří společně s námi věří v sílu neformálního vzdělávání," uvedl výkonný ředitel programu Tomáš Vokáč.

Devětapadesátiletý člen královské rodiny přijel do Prahy v úterý autem z Německa, přestože se původně chystalo slavnostní uvítání na Hlavním nádraží. Zvláštní vlak, kterým měl dorazit, však nabral zpoždění.

Na britské ambasádě se princ krátce poté sešel s desítkami mladých studentů včetně skupiny vybraných novinářů. Svůj stůl měly i ženy špičkové ve svých oborech nebo vědci. "Šlo o mladé ve věku do 30 let, které jsme zařadili do kategorie budoucích lídrů," popsala mluvčí ambasády Eva Bouchalová.

Do zahrad ambasády dorazil princ v doprovodu velvyslance Matta Fielda okolo půl páté odpoledne. "Vaše vzácná návštěva jen potvrzuje sílu vztahů mezi našimi zeměmi," uvedl ambasador. Edward se pustil s mladými lidmi do debaty o výzvách, kterým Spojené království a Česko čelí. Osobně pozdravil každého, kdo přijal pozvání.

Za novináři přišel později. "Omlouvám se, že jsem vás nechal tak dlouho čekat, ale jak se říká, to nejlepší nakonec," zavtipkoval, když po téměř dvou hodinách došel k novinářskému stolku. Vyptal se na českou mediální scénu a zajímaly ho i osobní ambice shromážděných.

Po skončení recepce se vévoda z Edinburghu sešel neformálně s prezidentem Petrem Pavlem. Oba reprezentanti svých zemí si zašli na pivo do Malostranské besedy. Pavel tak navázal na tradici Václava Havla, který vzal před 30 lety tehdejšího amerického prezidenta Billa Clintona do staroměstské pivnice U Zlatého tygra. Následující ráno se oba sešli oficiálně, Pavel přivítal Edwarda na Pražském hradě.

Asistent princova osobního tajemníka James Keen připomněl, že královská rodina má Česko v oblibě, na Prahu nedá dopustit hlavně král Karel III. Edwardova letošní cesta určitě nebude poslední, prohlásil tajemník. Za poslední rok už princ navštívil 18 zemí včetně USA a Kanady a pokračovat bude i nadále. Vzhledem k odchodu některých členů rodiny do ústraní a vysokému věku dalších nemá král velký výběr těch, kdo by mu pomohli reprezentovat britskou monarchii.

Sám Karel III. se v minulosti do Česka vypravil už pětkrát, naposledy před dvanácti lety. Poprvé ho na návštěvu tehdejšího Československa pozval v roce 1991 prezident Václav Havel. Nynější král také opakovaně navštívil Brno, byl se podívat také na zámku Jezeří na Mostecku, v ekologické vesnici Hostětín nebo v areálu firmy Botanicus v Ostré nad Labem.

V roce 1996 do Česka přijel i vévodův otec princ Philip, společně s královnou Alžbětou. Zavítal do východních Čech a v doprovodu tehdejšího ministra zemědělství Josefa Luxe z KDU-ČSL navštívil například hřebčín v Kladrubech, kde si prohlédl stáje a zámek.

Po návštěvě Pražského hradu se z Prahy vydal i Edward. Zamířil do Vestce v těsné blízkosti hlavního města, kde loni vznikla stromová alej k nedožitým stým narozeninám jeho otce Philipa. Nejdůležitějším bodem třídenní návštěvy pak byla Zlatá ceremonie ve středu odpoledne v Senátu. Během ní princ ocenil 42 absolventů programu Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu.

Ve čtvrtek měl na programu položení věnce u Národního památníku hrdinů heydrichiády u chrámu svatých Cyrila a Metoděje v Resslově ulici. V pravoslavném kostele se po atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha v roce 1942 skrývali a po boji s nacistickou přesilou později zemřeli českoslovenští parašutisté vycvičení ve Velké Británii.

Video: Můj táta byl mimořádný člověk, vzpomínají na prince Philipa jeho synové (12. 4. 2021)