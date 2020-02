Prarodičům a mladší sestře nasypala do pití jed na krysy, soud ji poslal do vězení

Soud poslal do vězení na 2,5 roku šestnáctiletou dívku z obce nedaleko Heřmanova Městce na Chrudimsku za to, že se loni v květnu pokusila otrávit své prarodiče a třináctiletou sestru jedem na krysy, který jim nasypala do pití. Její stejně stará kamarádka, s níž celou věc konzultovala na sociální síti, odešla s tříletou podmínkou, uvedl v úterý server iDNES.cz.

Rozsudek pardubické pobočky Krajského soudu v Hradci Králové není pravomocný, státní zástupkyně si ponechala lhůtu na odvolání, právní zástupce hlavní aktérky také a její kamarádka se po domluvě s advokátkou odvolala. "Tohle není štěbetání dvou holek, sranda nebo klukovina. Obě byly přesvědčené, že se překážka odstraní, když jim dají do pití jed na krysy," řekla podle serveru v odůvodnění verdiktu předsedkyně trestního senátu Anna Sobotková. Dávka jedu nebyla život ohrožující. Přesto museli dva členové rodiny vyhledat lékařskou pomoc. Státní zástupkyně Lucie Žabková uvedla, že dívka je disharmonickou osobností a mohla by čin zopakovat, což podle ní obžalovaná sama připustila v průběhu hlavního líčení, které bylo až do vyhlášení rozsudku neveřejné. Takové riziko vyplynulo i ze znaleckých posudků. Soud poslal dívku do vězení, kde by měla být v případě pravomocného odsouzení v oddělení pro mladistvé. Rozhodl také o tom, že má podstoupit psychiatrickou a terapeutickou léčbu. Její kamarádka, která jí radila, dostala trest 2,5 podmíněně odložený na tři roky a nařízený pobyt v zařízení pro mladistvé. Ani jedna z dívek u hlavního líčení nevypovídala. Obě před soudem pouze řekly, že činu litují. Tomu ovšem senát neuvěřil. "Neprojevily lítost, empatie nula, svědomí nula," prohlásila soudkyně.