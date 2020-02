Matka utopila své šestileté dítě, aby se pomstila exmanželovi. Dostala 20 let vězení

Počet cestujících na evropských letištích se v loňském roce zvýšil o 3,2 procenta na rekordních 2,43 miliardy. Tempo růstu však bylo nejpomalejší za pět let, mimo jiné v důsledku bankrotů některých aerolinek. Oznámil to svaz letišť ACI Europe. Růst zpomalil téměř o polovinu z 6,1 procenta v předchozím roce. Objem nákladní letecké dopravy se navíc snížil o 1,9 procenta, což představuje nejhorší výsledek od roku 2012. Šéf sdružení Olivier Jankovec také upozornil, že evropská letiště zatím pociťují pouze omezené dopady epidemie nového typu koronaviru, který se šíří z Číny. Varoval však, že situace by se mohla zhoršit v důsledku dopadů epidemie na širší ekonomickou aktivitu v Číně i mimo ni.