Server: Babiš mladší bude kvůli kauze Krym vypovídat na policii. "To to trvalo," říká

Premiérův syn Andrej Babiš mladší bude kvůli svému údajnému zavlečení na Krym vypovídat na policii. Potvrdil to internetovému deníku Forum 24. Babiše mladšího se policie k případu snažila vyslechnout již dříve. Nepodařilo se jí to, protože Babiš žije dlouhodobě ve Švýcarsku. V červenci ale dorazil do Česka, aby pomáhal v obcích zasažených tornádem.

Výzvu policie k výpovědi vítá, na svém twitteru to glosoval poznámkou "to to trvalo". To to trvalo @PolicieCZ https://t.co/E3tQloWHxg — Andrej Babiš Jr (@andrejbabisjr) August 13, 2021 Syn premiéra Andreje Babiše (ANO) poslal v lednu 2018 policii podle médií e-maily, v nichž psal, že byl unesen kvůli kauze dotace pro farmu Čapí hnízdo. V ní je obviněn premiér a jeho někdejší poradkyně. Babiš mladší později ve skrytě natočené reportáži serveru Seznam Zprávy, zveřejněné v listopadu 2018, uvedl, že ho manžel tehdejší ošetřující lékařky Dity Protopopové Petr Protopopov nedobrovolně odvezl na Ruskem anektovaný poloostrov Krym. Premiér to popřel, jeho syn podle něj trpí schizofrenií. Babiš mladší letos v rozhovoru pro Seznam Zprávy uvedl, že vše, co od začátku ke kauze údajného únosu řekl nebo napsal na policii, bylo "upřímné a pravdivé". Zároveň ale řekl, že nechce, aby policie případ nadále prověřovala. Policie v únoru případ odložila. Nešlo o podezření z trestného činu, věc nebyla vyhodnocena ani jako přestupek. Podle mluvčího pražského státního zastupitelství Aleše Cimbaly se poškozeného nepodařilo vyslechnout, orgány činné v trestním řízení k tomu vyčerpaly všechny zákonné možnosti. "I přes tuto skutečnost policejní orgán zjistil dostatek skutkových okolností, které byly nezbytné pro rozhodnutí. Rozhodnutí bylo státním zástupcem akceptováno jako zákonné," uvedl Cimbala v tiskové zprávě z 15. února. Dodal, že proti usnesení policie nebyla podána stížnost. Policisté se nyní rozhodli Babiše mladšího vyslechnout, když zjistili, že je v Česku. "Žádáme Vás, abyste podal vysvětlení dle § 158 odst. 6 trestního řádu, ve věci Vašeho oznámení, ze dne 08.01.2018, které jste zaslal prostřednictvím emailu na Kriminalistický ústav Praha," napsala policie ve výzvě. Související Policejní dokument: Babiše ml. na Krymu nikdo nedržel, verze o únosu nebyla věrohodná Babišův syn je v poslední době velmi aktivní na twitteru, kde často útočí na svého otce. Například dnes zveřejnil jejich starou společnou fotografii, ke které připojil komentář "Zrada nepřichází od nepřátel, ale od těch, kterým nejvíc důvěřujete". Poté, co na konci července soud rozhodl, že se premiér nemusí omlouvat bývalému poslanci Miroslavu Kalouskovi (TOP 09) za výroky, které o něm pronesl v Poslanecké sněmovně, reagoval na to Babišův syn tím, že se Kalouskovi omluvil on. "Rozhodl jsem se, že se omluvím panu Miroslavu Kalouskovi za neslušné výrazy Andreje Babiše, že je "ožrala a zloděj zlodějská", který "zabil lidi cez padáky"," napsal. Později se s Kalouskem také sešli osobně. Babiš mladší byl spolu s dalšími členy premiérovy rodiny obviněn v kauze, která se týká padesátimilionové dotace na stavbu farmy Čapí hnízdo. Jejich stíhání bylo pravomocně zastaveno, obvinění tak nyní čelí už jen premiér a jeho někdejší poradkyně Jana Mayerová. Premiér dlouhodobě odmítá, že se kolem farmy dělo cokoliv nezákonného. Před několika dny podal návrh na zastavení svého trestního stíhání. To samé udělala také Mayerová, která v minulosti uvedla, že je přesvědčena o tom, že zákon porušen nebyl.