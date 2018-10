Senátor Pavel Fischer nevstoupí do žádného klubu a zůstane nezávislý

Bývalý diplomat a prezidentský kandidát chce spolupracovat se všemi frakcemi, které ho podporovaly.

Praha - Senátor, diplomat a bývalý prezidentský kandidát Pavel Fischer nevstoupí do žádného senátorského klubu. Rozhodl se tak v úterý dopoledne po sérii vyjednávání s frakcemi, které ho podporovaly, tedy s kluby Starostů a TOP 09, ODS a KDU-ČSL. Chce s nimi ale nadále spolupracovat.

Rozhodl jsem se, že budu v Senátu působit jako nezařazený senátor. V této pozici vidím prostor pro otevřenou spolupráci s demokratickými stranami. Mohu přinášet vlastní témata a vždy hlasovat podle svého svědomí. Na práci v Senátu se moc těším. Děkuji Vám za podporu! — Pavel Fischer (@PavelFischer) October 23, 2018

Za nejlepšího kandidáta na budoucího předsedu horní komory považuje Fischer nynějšího šéfa senátního evropského výboru Václava Hampla (za KDU-ČSL). "Potřebujeme silný a pevný Senát a také silného a pevného předsedu," řekl Fischer novinářům. Jeho první volbou je Hampl. S dalšími případnými kandidáty se ale chce ještě sejít.

Hampl by podle dosavadních informací mohl být konsenzuálním kandidátem v případě, že by žádná frakce neměla v Senátu výraznější převahu, a tím i právo nominovat šéfa horní komory. Zatím je početně nejsilnějším klub Starostů a nezávislých s 18 členy, ODS má jistých 16 senátorů a klub KDU-ČSL a nezávislí 15 senátorů. Hampl by patrně získal podporu i z šestičlenného Klubu pro liberální demokracii - Senátor 21.

Občanští demokraté, kteří do čela Senátu navrhují jeho dosavadního místopředsedu Jaroslava Kuberu, mají své nové senátory představit ještě dnes odpoledne. Starostové do vedení Senátu nabízejí nejméně tři adepty - Zbyňka Linharta, Jiřího Růžičku a Petra Holečka.

Pravděpodobné tak je to, že v čele Senátu v půli listopadu skončí sociální demokrat Milan Štěch. ČSSD v letošních volbách dokázala ze 13 mandátů obhájit jediný a bude mít 13 členů. Také vládní ANO získalo jen jednoho senátora, a má tak sedmičlenný klub.

