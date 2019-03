Senátní výbory se neshodly. Jeden Gerlocha na ústavního soudce doporučil, druhý ne

Senátní výbory se neshodly v tom, zdali by měl být právník Aleš Gerloch jmenován ústavním soudcem, jak navrhl prezident Miloš Zeman. Výbor pro vzdělávání vydal nedoporučující stanovisko, ústavně právní výbor naopak Gerlochovu nominaci podpořil. Senát bude o jeho jmenování hlasovat 20. března.

Senátní výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice nedoporučil jmenování Gerlocha ústavním soudcem. Jak pět členů výboru, kteří na jednání dorazili, hlasovali, není zřejmé. Senátoři o doporučujícím stanovisku hlasovali tajně. O výsledku pak informovala tisková tajemnice horní komory Eva Davidová.

Tajně hlasoval i ústavně právní výbor, který naopak Gerlocha podpořil. Pro jeho jmenování hlasovalo sedm senátorů, proti byli pouze tři. Jedním z nich byl Tomáš Goláň (Senátor 21), který to na jednání výboru otevřeně řekl. "Mně osobně vadí kumulace funkcí, což mi vadí u všech ústavních činitelů. Já proto budu hlasovat proti," uvedl Goláň.

Gerloch však oznámil, že se některých svých funkcí v případě jmenování vzdá. Jako příklad uvedl svůj post prorektora Karlovy univerzity či pozici místopředsedy Legislativní rady vlády.

Po ohlášení prezidenta Miloše Zemana, že nominuje Aleše Gerlocha ústavním soudcem, vyjádřila řada senátorů své výtky. Podle nich plní funkci Zemanova obhájce, někteří mu vyčítali i jeho členství v Komunistické straně Československa, kam vstoupil v období normalizace. Na výborech však otázky na toto téma příliš nezaznívaly, senátory spíše zajímaly Gerlochovy názory na některé ústavní aspekty.

Senátoři se ale zeptali třeba také na Gerlochovo stanovisko, které použil prezident Zeman v kauze vydání údajného ruského hackera Jevgenije Nikulina do Spojených států.

"Došlo k dezinformaci, podle mě úmyslné. A to, že mým závěrem bylo, že se nemá Nikulin vydat do USA. To bych jako právník nemohl činit, protože to je politické rozhodnutí. Já jsem se přiklonil k tomu, že je třeba dát přednost rozhodnutí o otázce azylu a teprve poté, až by vyčerpal všechny opravné prostředky, měl rozhodnout o extradici," vysvětloval Gerloch a připomněl, že rozhodnutí o jeho vydání přišlo v době, kdy ještě Nejvyšší správní soud nerozhodl o Nikulinově kasační stížnosti o zamítnutí žádosti o azyl.

Kancléř Vratislav Mynář, který návrh prezidenta Miloše Zemana výborům představil, zdůraznil, že prezident se často na Gerlocha obracel, což je důkazem jeho odbornosti. "Pokud někdy pan prezident citoval stanovisko kohokoliv, tak je to jen důkazem toho, že daný člověk je odborníkem na danou problematiku," uvedl Mynář.

Proti Gerlochově nominaci se už dříve vyslovili lidovci, TOP 09 nebo představitelé Starostů. Senát rozhodne 20. března.