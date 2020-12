Nezařazujte do tendru na Dukovany ruské a čínské firmy, vyzval Senát vládu

Kritik Kremlu Alexej Navalný využívá podpory amerických tajných služeb, ale to neznamená, že je ho třeba trávit. Prohlásil to ve čtvrtek ruský prezident Vladimir Putin při každoroční tiskové konferenci. Pro Rusko není Navalnyj podle prezidenta významný, aby se na něj zaměřilo.

"Tento pacient berlínské kliniky využívá v daném případě podpory zvláštních služeb USA. Pokud je to tak, pak je to zajímavé, protože by ho zvláštní služby samozřejmě měly sledovat. Ale to vůbec neznamená, že je ho třeba otrávit, kdo ho potřebuje?" řekl s úsměškem Putin. Kdyby někdo chtěl Navalného otrávit, pak by to "asi dovedl do konce", dodal.

Servery The Insider a Bellingcat, německý časopis Der Spiegel a televize CNN na základě společného zjišťování informovaly o údajném odhalení identity osmi předpokládaných pachatelů opozičníkovy otravy. Jsou podle nich spojení s ústavem kriminalistiky FSB, údajně řídícím tajnou laboratoř vyrábějící už od sovětských dob otravné látky a jedy. Putin toto odhalení označil za pouhý trik, jež cílem je napadnout vedoucí představitele Ruska.