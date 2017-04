Senát schválil obchodní dohodu mezi EU a Kanadou

před 11 minutami

Senát schválil hospodářskou a obchodní dohodu mezi Evropskou unií a Kanadou. Měla by mimo jiné odstraněním cel a průmyslových poplatků pomoci k většímu uplatnění českých podnikatelů na kanadském trhu. Český export do Kanady by měla zvýšit v průměru o pětinu, řekl senátorům ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček. Zdůraznil, že díky dohodě nebude evropský či český trh zaplaven výrobky, které by nesplňovaly unijní standardy a normy. Dohodu musí schválit ještě Sněmovna, která zatím nedokončila ani její první čtení. Před závěrečným schvalováním je ve Sněmovně naopak smlouva o strategickém partnerství mezi EU a Kanadou.