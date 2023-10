Šéf Vojenské policie Foltýn padl kvůli kauze, která nakonec nebyla. Došlo ke zvratu

Kauza bývalého šéfa inspekce Vojenské policie se podle zjištění Aktuálně.cz obrátila vzhůru nohama. Na jejím počátku bylo trestní stíhání vedoucího inspektora, na konci je však jen podezření z kázeňského přestupku. S tímto výsledkem případ uzavřeli státní zástupci. Přitom tehdejší náčelník Vojenské policie Otakar Foltýn musel složit funkci, protože obviněného šéfa inspekce neodstavil.

Ještě 16. února byl plukovník Otakar Foltýn náčelníkem Vojenské policie. Do funkce si ho vybrala ministryně obrany Jana Černochová (ODS), jmenovala ho loni v létě. Jenže na konci února požádal svou nejvyšší nadřízenou o uvolnění z funkce. Musel. Rozhodl se nepostavit mimo službu obviněného podplukovníka Tomáše Voráče, který řídil vnitřní inspekci útvaru.

Voráče stíhala Generální inspekce bezpečnostních sborů kvůli porušení povinnosti při správě cizího majetku, protože měl v rozporu se zákonem zakoupit techniku proti odposlechům za 200 tisíc korun. Podle Černochové bylo proto Foltýnovou povinností dočasně zbavit Voráče uniformy. Protože náčelník odmítl, musel skončit.

Jak nyní zjistilo Aktuálně.cz, Voráčova kauza se tento měsíc uzavřela. A generální inspekce obrátila. Předminulý týden rozhodla, že k trestnému činu nedošlo. "Tato věc byla odevzdána ke kázeňskému projednání, nyní se jí bude zabývat příslušný orgán Vojenské policie," potvrdil redakci Aleš Cimbala, mluvčí úřadu pražského městského žalobce, jenž vyšetřování dozoroval.

Maximálně snížení platu

"Městské státní zastupitelství v Praze předalo věc podplukovníka Tomáše Voráče orgánu s kázeňskou pravomocí, náčelníkovi Vojenské policie," uvedla pro Aktuálně.cz zastupující mluvčí útvaru Barbora Bitalová. Pokud náčelník Jiří Roček dojde k závěru, že se Voráč kázeňsky provinil, v krajním případě mu může snížit plat o 15 procent na půl roku.

Co vedlo k otočce v nazírání na Voráčovo provinění, nelze oficiálně zjistit. Žalobci odmítají důvody komentovat. Z informací Aktuálně.cz však plyne následující: Voráč sice pořídil techniku protizákonně, nemotivoval ho však osobní prospěch. Navíc šlo o jeho ojedinělé selhání. Proto vůči němu není nutné uplatňovat trestní postih, ale postačí kázeňské řízení.

"Pro mě to překvapení není," reagoval pro Aktuálně.cz na výsledek kauzy bývalý náčelník Foltýn, který kvůli ní přišel o místo. Podle něj se pro odvolání stíhaného podřízeného musí splnit dvě podmínky. Zaprvé pokud by setrváním ve funkci hrozilo, že se delikt nepodaří objasnit. Jenže Voráč už byl obviněný, podstata kauzy tedy byla objasněná.

Druhým důvodem pro postavení mimo službu je obava, že by dotyčný ve funkci ohrozil důležitý zájem Vojenské policie. Takový podle Foltýna neexistoval. "Dvakrát jsem nadřízený orgán požádal, aby mi sdělil, který důležitý zájem je ohrožen. Nic takového mi neřekl," vysvětlil Foltýn s tím, že nemohl dělat nic jiného, než ponechat Voráče ve funkci.

"Není se kam vrátit"

Po rezignaci na funkci náčelníka, kvůli zákonu ho Černochová formálně odvolala, odešel Foltýn do Vojenské kanceláře prezidenta republiky. Slouží tam coby druhý zástupce náčelníka. Vede analytické oddělení se třemi podřízenými. "Vojenská policie má plnohodnotného náčelníka. Bohužel pro mě není se kam vrátit," poznamenal Foltýn.

Útvaru od 1. března velí plukovník Jiří Roček. V armádě slouží 32 let, k Vojenské policii nastoupil v roce 2009. "Plukovník Roček v části Vojenské policie týkající se bojové podpory dělá dobrou práci. Držím mu palce, ať se mu ji podaří dotáhnout. Kriminální služba by ale potřebovala zefektivnit, to je však běh na dlouhou trať," podotkl Foltýn.

Krátce po nuceném odchodu Foltýna z čela útvaru dostal tehdy obviněný podplukovník Voráč rozkaz, po němž skončil jako šéf inspekce. Ta vyšetřuje delikty příslušníků útvaru. Zároveň musel odejít na velitelství Vojenské policie v Olomouci. To už ale po uzavření kauzy bez trestního postihu neplatí.

"Podplukovník Tomáš Voráč je aktuálně zařazen na jiném služebním místě v rámci hlavního velitelství Vojenské policie," uvedla zastupující mluvčí Bitalová. Voráč je tak zpátky na "centrále" útvaru. Vedle hlavního velitelství má Vojenská policie ještě velitelství ochranné služby a dvě regionální pracoviště, v Táboře a zmíněné Olomouci.

Zasáhli žalobci od Bradáčové

"Tady bylo sděleno obvinění šéfovi inspekce Vojenské policie, který má být vzorem pro ostatní policisty. Jak může takový člověk dál vykonávat práci jako inspektor? On je orgánem činným v trestním řízení. A takový orgán má sám sděleno obvinění? To není normální," komentovala Voráčovu kauzu v únoru Černochová.

Ministryně tehdejšímu náčelníku Foltýnovi také vytkla, že ji o stíhání Voráče neinformoval. O případu se podle svých slov dozvěděla od novinářů. Podplukovník převzal obvinění už loni v prosinci. Média informovala o kauze šéfa inspekce Vojenské policie letos v únoru, na případ upozornil Ekonomický deník.

Voráč se proti trestnímu stíhání bránil stížností. Vrchní státní zastupitelství v Praze jí vyhovělo, stíhání v březnu zrušilo. Podle něj smlouvu o dodání techniky Voráč nepodepsal, transakci jen připravil a kontrakt donesl k podpisu tehdejšímu náčelníkovi Miroslavu Murčekovi. Generální inspekce tedy pokračovala v prověřování, jež skončilo podezřením na kázeňský přestupek.