Nechtěl jsem se dotknout obětí znásilnění, za svá slova se omlouvám, řekl šéf policie

Policejní prezident Martin Vondrášek se omluvil za své výroky v médiích o smyšlených znásilněních, uvedl ve čtvrtek deník Právo. Šéf policie sdělil deníku, že ho mrzí, jestli se jeho věty nějak dotkly obětí sexuálního násilí. Už dříve uvedl na webu policie, že nechtěl svými výroky problematiku sexuálního násilí jakkoli bagatelizovat.

Vondrášek v pondělním pořadu Spotlight prohlásil, že oznámení žen o sexuálním násilí jsou velmi často smyšlená. Kritizovali ho za to právníci, organizace pomáhající obětem násilí i ministr vnitra Vít Rakušan (STAN).

"V první řadě bych chtěl říci, že mne velice mrzí a je mi skutečně osobně líto, jestliže moje vyjádření vzbudilo obavy nebo se jinak dotklo kterékoli z obětí sexuálního násilí. Rozhodně to nebylo mým úmyslem, a pokud se tak stalo, upřímně se za tato svá slova omlouvám," sdělil Právu Vondrášek.

V pořadu Spotlight šéf policie zpochybňoval pravdivost oznámení o sexuálním násilí. Třikrát za sebou zopakoval, že jsou často smyšlená. "Velmi často, ale velmi často, je oznámení ženy o nějakém sexuálním násilí smyšlené. Velmi často. Je to dost často i vyšetřovací verzí, musíme prověřit, jestli to, co nám ta žena říká, je pravda. Mně se to stalo osobně v mojí praxi minimálně dvakrát," řekl Vondrášek. Následně na webu policie sice uvedl, že jeho slova nebyla šťastná, ale zároveň tvrdil, že jsou jeho výroky vytrhávány z kontextu.

VIDEO: Šéf policie: Na extrémisty v ulicích jsem citlivý. Musíme ukázat rychlou reakci (7. 8. 2023)