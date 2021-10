Šéf Medianu: Babiš už není favoritem na prezidenta, překvapivá je podpora Petra Pavla

Zatímco před rokem si nejvíce lidí přálo za prezidenta Andreje Babiše, teď už to neplatí, říká ředitel výzkumné agentury Median Přemysl Čech. V rozhovoru pro Aktuálně.cz také uvádí, že ho překvapila značná podpora pro bývalého náčelníka Generálního štábu Petra Pavla. že by měl Babiš kandidovat uvedl v DVTV i vicepremiér Karel Havlíček. Standardní termín prezidentské volby připadá na březen 2023.

Máme za sebou volby do Poslanecké sněmovny. Dá se na jejich základě předpovídat, jaký typ kandidáta má největší šanci uspět v nejbližších prezidentských volbách?

Ještě před několika měsíci bych vám odpověděl, že největší šanci má Andrej Babiš. Myslím ale, že dnes už to neplatí. Máme k dispozici výzkum z konce září, tedy těsně před sněmovními volbami, kde jsme se dotazovali reprezentativního vzorku lidí, kdo by byl podle nich nejlepší kandidát na prezidenta. Nejvíce jich jmenovalo generála Petra Pavla, 13 procent lidí. Andrej Babiš měl osm procent, za ním byli senátoři Jiří Drahoš, Pavel Fischer a další. Minulý týden jsme navíc dělali výzkum pro Český rozhlas, ve kterém 66 procent lidí Babišovu kandidaturu na prezidenta odmítlo.

Na druhou stranu hnutí ANO, kterému Babiš šéfuje, získalo ve sněmovních volbách 27 procent hlasů, příznivce může mít i u voličů jiných stran. Například průzkumy CVVM dlouhodobě ukazují, že sice patří k politikům, kteří vzbuzují u velké části populace nedůvěru, ale zároveň patří k politikům, kterým největší část lidí důvěřuje.

Četl jsem článek, ve kterém politologové na základě letošních volebních výsledků uváděli, že kdyby Babiše volili zastánci ANO, pravděpodobně i příznivci SPD a některých dalších stran, které se jen těsně nedostaly do sněmovny, mohl by získat 2,8 milionu hlasů. Dva výzkumy, které jsme dělali, ale ukazují, že nálady ve společnosti takové nejsou.

Dá se ale tvrdit, že by teď prezidentské volby nevyhrál, když ještě ani nevíme, kdo další se bude o Hrad ucházet?

Zaznamenal jsem informace o tom, že si hnutí ANO nechalo udělat tři průzkumy a ve všech třech Babiš ve druhém kole voleb prohrál. O těchto výzkumech nic bližšího nevím, ale tahle skutečnost může Babiše od kandidatury odradit.

Jinak si myslím, že o lecčem vypovídá vývoj volebních preferencí. V květnu byli dominantní Piráti, v červnu začalo stoupat hnutí ANO, které zase klesalo v září souběžně s tím, jak se začalo dařit koalici Spolu, která to nakonec vyhrála.

Kdo jsou prezidentští kandidáti Prezidentskou kandidaturu oznámili

Petr Pavel, bývalý náčelník generálního štábu Armády ČR

Marek Hilšer, senátor

Pavel Fischer, senátor

Jaromír Soukup, generální ředitel TV Barrandov

Klára Long Slámová, advokátka

Denisa Rohanová, prezidentka České asociace povinných

Vladimír Boštík, podnikatel a bývalý starosta obce Vraclav Zvažují či nevylučují kandidaturu

Josef Středula, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů

Danuše Nerudová, ekonomka a rektorka Mendelovy univerzity

Miroslav Němecová, senátorka ODS

Karel Janeček, matematik a podnikatel

Michael Kocáb, skladatel a bývalý ministr O kom se mluví

Andrej Babiš, premiér, předseda hnutí ANO

Tomáš Zima, lékař a biochemik, rektor Univerzity Karlovy

Nejočekávanější vývoj po volbách byl takový, že prezident Miloš Zeman pověří sestavením vlády Babiše. Situace je ale úplně jiná. ANO volby prohrálo, pětikoalice má většinu a spojenectví Babiše s Hradem se rozpadlo. Lidé okolo prezidenta se totálně znemožnili a to se na názorech a postojích lidí odrazí.

Máte pocit, že Babiš je se Zemanem a jeho nejbližšími spolupracovníky natolik propojený, že počínání Hradu může uškodit i jemu?

Všichni tím utrpí velký reputační šrám. Měli nalajnováno, jak po volbách zařídí, aby pokračovalo mocenské uskupení Hrad a Babiš. Ukázalo se ale, že nemají sílu to protlačit. Řada z nich veřejně lže a úplně se přetvařuje. To se na mínění lidí prostě podepíše. A Babiš je se vším spojený.

Babiš už ale oznámil, že by pověření od prezidenta k sestavení vlády nevyužil, že je připravený jít do opozice. Může mu to v případné prezidentské kampani pomoci?

Jenže to je jenom hra. V neděli po volbách jel za prezidentem a tvářil se, že ho Zeman pověří sestavením vlády. Veřejné mínění ale tyto praktiky odmítlo. Máme dva výzkumy v rozpětí dvou měsíců, v obou lidé odmítli Zemanův postoj pověřit vítěze nejsilnější strany, přičemž bude ignorovat koalice.

I Babišovi pár dnů po volbách došlo, že prohrál. Z byznysu je pragmatický, takže to rychle pochopil, otočil a tvrdí, že nebude protahovat vznik nové vlády. Bude se snažit dát dohromady opozici, spojit všechny síly konzervativních voličů ANO s SPD Tomia Okamury a vytvořit silný blok. Babiš se začal stavět - a bylo to vidět v jeho pořadu Čau, lidi - do role sjednotitele a obhájce zájmů této skupiny.

Nemůže to přece jenom zafungovat tak, aby v budoucnu získal v prezidentských volbách přes 50 procent?

To je těžké odhadovat. Když si před volbami pozval do Česka jako podporu maďarského premiéra Viktora Orbána, řadu lidí to mohlo oslovit. Na druhou stranu to jiné lidi mohlo utvrdit v tom, že tímhle směrem určitě jít nechtějí.

Do řádného termínu prezidentských voleb zbývá necelý rok a půl, pokud nynější hlava státu Zeman nerezignuje dříve. Nemůže tato doba, kdy bude Babiš v opozici, výrazně snížit počet lidí, pro které je nedůvěryhodný?

Systém marketingu, PR a výzkumů, který hnutí ANO používalo pro zvýšení podpory ve volbách, poběží samozřejmě dál. Je to kvalitní systém s řadou odborníků, kteří vědí, jak vytvářet správnou image, jak do určité míry možná i manipulovat s některými skupinami. Opět se do toho pustí, a pokud tu bude snaha, aby Babiš znovu kandidoval, tak se o to naplno pokusí.

Otázka však je, jestli ta snaha opravdu bude. Jestli má hnutí ANO výzkumy, podle kterých Babiš ve druhém kole prohraje, tak se mu možná nebude chtít do přímého souboje, kde bude velké riziko, že neuspěje.

Je tedy pro Babiše lepší, aby byly prezidentské volby v řádném termínu, než aby se konaly předčasně?

Pokud by byly v řádném termínu, měl by větší čas sjednotit opozici, vytvořit obraz lídra opozice a obhájce jejích zájmů. Byl by také větší čas na to, aby se ukázalo, že nová vláda nestihne udělat některé věci tak rychle, jak plánuje. Věci se ale neustále vyvíjí. Za měsíc můžeme udělat průzkum a zjistit, že je situace jiná.

Mohlo by hnutí ANO pomoci, kdyby do prezidentských voleb nasadilo kandidáta, který nebudí tolik negativních emocí, třeba vicepremiéra Karla Havlíčka či ministryni financí Alenu Schillerovou?

Schillerová byla dost oblíbená v průzkumech, ve kterých jsme se ptali na pozici premiéra. Varianta, aby místo konfliktního Babiše kandidoval někdo za něj, je určitě také možná. Přestože nevidím dovnitř hnutí ANO, myslím, že bude posuzovat, jaká strategie je nejlepší. Určitě si nechají otestovat přijatelnost jednotlivých kandidátů u veřejnosti. Teď bych ale byl opatrný v tom, dělat jasné závěry, jak to bude.

Koalice Spolu a Piráti se STAN oznámili, že by rádi do prezidentského souboje vyslali jednoho společného kandidáta. Před sněmovními volbami ale výzkumy tvrdily, že mohou dohromady oslovit maximálně 45 procent voličů. Má jejich kandidát šanci uspět?

Proč by nemohl? Před rokem bylo nepředstavitelné, že sněmovní volby vyhraje Spolu, tedy ODS, TOP 09 a KDU-ČSL. I to, že budou mít obě opoziční koalice dohromady 108 poslanců. V prezidentských volbách bude také velké množství faktorů. Setkal jsem se například s člověkem, který podporuje Babiše, bude ho volit, ale velmi dobře hodnotí i generála Pavla. Je mu sympatický.

Je to sice jeden příklad, na základě kterého nelze generalizovat, ale je vidět, že i u sympatizantů hnutí ANO se objevují alternativy. Může se tedy stát, že kandidát, kterého navrhnou tyto koalice, bude přijatelný i pro část lidí z druhé strany.

Za favorita prezidentských voleb považují sázkové kanceláře stále Babiše. Vy byste za něj na základě vašeho výzkumu označil spíše Pavla?

Sázkové kanceláře si také objednávají průzkumy, pro tyto volby to ale ještě neudělaly. Možná jsou pořád v zajetí pohledu z minulého roku, kdy se hodně mluvilo o tom, že kdyby Babiš nebyl premiérem nebo na tento post dosadil svého spolupracovníka, bylo by vysoce pravděpodobné, že by uspěl v prezidentských volbách. Ale věci se mění.

Kdyby se prezident Zeman rozhodl v nejbližších dnech vzdát funkce a nové volby by se konaly na začátku ledna, jakou šanci byste dával tomu, že se vyprofiluje jiný, dosud neznámý kandidát?

Překvapilo mě, že v našem výzkumu vyšla 13procentní podpora pro Petra Pavla. Ukazuje se, že povědomí o něm už veřejnost má. On se může vyprofilovat strašně rychle. Jiří Drahoš už do toho asi jít nechce, Pavel Fischer či Marek Hilšer jsou zase trochu okoukaní. A nakonec, ani v Senátu se moc neprojevili. Společnost reaguje, když se objeví nová tvář z pozadí, která bude dobře působit a bude mít za sebou dobrý tým spolupracovníků.

Mohl by se v takhle krátké době objevit někdo úplně nový, široké veřejnosti neznámý, ač je to například ve svém oboru uznávaná autorita?

Úplně neznámý člověk to bude mít hodně obtížné. V minulých měsících se mluvilo třeba o rektorce Mendelovy univerzity Danuši Nerudové. Jenže kandidát musí mít dostatečné hmotné, marketingové a lidské zázemí.

Začíná se u nás projevovat to, že úspěch ve volbách je mnohem méně daný myšlenkou a její kvalitou, ale víc americkým systémem. Tedy tím, kolik mám milionů, které do toho můžu vložit, jak mám silný tým, analytiky, marketéry a PR specialisty. Běžní lidé budou poměrně obtížně dávat dohromady takové zázemí. Nevím, jestli se i naše společnost neposunula do amerického systému, kde bez peněz nemáte šanci.