Šéf lidovců získal vše, co si přál. Solidarita není komunismus, nejsme levice ani pravice, říká

před 12 minutami

Sjezd KDU-ČSL, který schválil koalici se Starosty a nezávislými a potvrdil v čele strany dvojici Pavel Bělobrádek a Marian Jurečka, skončil. Staronový předseda představil "svou" KDU-ČSL jako stranu, která bude vycházet z tradičních hodnot, tedy s velkým důrazem na rodinu, ale s moderním řešením. Lidovci věří, že spojení se Starosty přinese výborný výsledek ve volbách.

Praha - Už se zdálo, že žádná diskuse k programu KDU-ČSL pro příští období na nebude. Delegáti lidoveckého sjezdu si totiž v neděli odhlasovali jak samotný program, tak ukončení diskuse - která ani neproběhla.

Jenže stačilo, aby se předseda Pavel Bělobrádek zvedl, přišel k mikrofonu a oznámil, že je nesmysl končit diskusi. Téměř všichni delegáti pak odkývali jeho návrh, aby hlasování o ukončení diskuse bylo označeno za zmatečné.

I tato situace dobře ukazuje, jak silné postavení Bělobrádek v současnosti má. Vše, co si přál, se o víkendu naplnilo: lidovci odjíždějí ze sjezdu jako koaliční partner Starostů a nezávislých a zcela jednoznačně stojí za předsedou. Jestliže Bělobrádek natočil už před sjezdem volební videoklip, kde vystupuje jako spojenec šéfa Starostů Petra Gazdíka, velmi dobře věděl, že nejde do žádného rizika.

"Nemysleli jsme na to, že klip se točí zbytečně, jelikož jsme objeli mnoho stranických organizací, věděli jsme, že sjezd koalici podpoří," vysvětloval Bělobrádkův zástupce Marian Jurečka.

Nechceme lidi vodit za ruku, ani je vychovávat od kolébky

Bělobrádek dominoval a téměř nenašel kritiky. Výjimkou byl hejtman Zlínského kraje a senátor Jiří Čunek, který ale získal v boji o předsednictví jen málo hlasů.

Bělobrádek v neděli představil "svou" KDU-ČSL jako stranu, která bude vycházet z tradičních hodnot, tedy s velkým důrazem na rodinu, ale s moderním řešením.

"My máme tradiční hodnoty, ale moderní řešení. To není protimluv. Sázíme na inovace, na to, abychom skutečně Českou republiku modernizovali, ale zároveň abychom měli svoji identitu, založenou na křesťansko-židovské etice, na římském právu, na principu občanských svobod," avizoval šéf lidovců.

Bělobrádek říká, že KDU-ČSL nechce linkovat lidem život od kolébky, ani je vodit za ruku. "Jsme pro solidaritu - je nesmírně důležitá, je základem toho, aby společnost vůbec nějak fungovala. Je ale nutno postupovat tak, abychom ze solidarity nedělali socialismus nebo komunismus. Nevolíme ani levicová, ani pravicová řešení, ale ta, kterou jsou správná," řekl delegátům na závěr sjezdu.

Konec legrácek. Dodám krve do žil i Starostům

Staronový předseda slíbil také maximální nasazení ve volební kampani. V ní musí koalice se Starosty získat alespoň deset procent hlasů - jinak se vůbec do Poslanecké sněmovny nedostane.

"Pro nás pro všechny je to konec legrácek, začíná volební kampaň, teď je potřeba zabrat. Věřím, že uspějeme, a zároveň vám mohu slíbit, že udělám maximum pro to, abych dodal krve do žil i Starostům, aby také oni pracovali na sto deset procent," loučil se Bělobrádek.