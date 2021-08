Šéf BIS Koudelka před komisí odmítl Zemanova obvinění z protizákonného jednání

Ředitel Bezpečnostní informační služby Michal Koudelka ve čtvrtek před sněmovní komisí pro kontrolu BIS kategoricky odmítl obvinění, která pronesl prezident Miloše Zemana na adresu kontrarozvědky. Po jednání komise to řekl její předseda Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL). Koudelka podle něj uvedl, že BIS své zákonné povinnosti neporušila.

Šéf BIS také potvrdil komisi, že za jeho vedení nebyl odposloucháván žádný z nejvyšších ústavních činitelů a nezažil nátlak na ukončení sledování.

"Také bylo jasně řečeno, že ze strany předsedy vlády na plukovníka Koudelku nebyl vyvíjen žádný nátlak, který by se týkal uvedených kauz, ale v podstatě ani žádných jiných," doplnil Bělobrádek znění usnesení. Zástupce hnutí ANO v komisi Robert Králíček zdůraznil, že premiér Andrej Babiš (ANO) nevyvíjel tlak na Koudelku, aby zastavoval jakékoli operativní prověřování osob.

Prezident v neděli v rozhovoru pro Blesk obvinil ředitele BIS z toho, že před několika lety nařídil odposlechy lidí z jeho nejbližšího okolí včetně ekonomického poradce Martina Nejedlého. Řekl také, že kvůli záležitosti kontaktoval premiéra, který mu posléze sdělil, že odposlechy zastavil. Podle prezidenta u toho byl přítomen i jeho kancléř Vratislav Mynář.

"Mohu konstatovat, že jsou to tvrzení proti tvrzení na jedné straně premiéra a ředitele BIS a na druhé straně prezidenta," uvedl Bělobrádek na dotaz novinářů, zda tedy někdo lhal.

Zasedání komise bylo uzavřené, mluvilo se na něm i o zákonném rámci odposlouchávání. Bělobrádek po něm uvedl, že pokud někdo z BIS požádá o odposlechy, povoluje to předseda senátu Vrchního soudu v Praze. V případě, že by na odposlouchávaném čísle byl zaznamenán hovor konkrétní osoby, který nesouvisí, je smazán. Povolení musí být písemné a týká se veškeré zpravodajské techniky. Povolení na odposlechy platí po čtyři měsíce, pak musí zpravodajci požádat znovu.

Uvedl také, že v případě, že zazní obvinění z úniku informací, tak BIS toto podezření prověřuje. "Ano, to zaznělo, že se to prověřuje," řekl.

Koudelka zneužívá BIS k vlastnímu prospěchu, tvrdí Hrad

Kancelář prezidenta ve čtvrtek v tiskovém prohlášení uvedla, že Michal Koudelka dlouhodobě porušuje zákon a zpravodajské prostředky kontrarozvědky zneužívá ke shromažďování informací pro svou potřebu.

Podle Hradu Koudelka od roku 2018 neodpověděl na dotaz prezidenta, zda BIS při použití odposlechů na spolupracovníky Miloše Zemana zjistila konkrétní bezpečnostní rizika pro Českou republiku. "V rozporu se zákonem nedostal prezident na svoji otázku do dnešního dne odpověď. Zároveň prezident nebyl ředitelem BIS upozorněn na žádná bezpečnostní rizika ve svém okolí," stojí v prohlášení.

Nejedlý prosazoval Rosatom, opakovaně letěl do Ruska

Martin Nejedlý, kterého měla podle prezidenta BIS odposlouchávat, není ústavním činitelem. Miloši Zemanovi dlouhodobě radí bez písemné smlouvy jen na dobré slovo. Přesto má kancelář na Hradě a diplomatický pas. I když je součástí nejbližšího okolí prezidenta, nemá bezpečnostní prověrku a není jasné, čím se živí. Nejedlý zároveň opakovaně letěl do Ruska jednat s blízkými poradci prezidenta Vladimíra Putina.

Aktuálně.cz a Respekt například loni v listopadu upozornily, že Nejedlý uprostřed koronavirové pandemie odcestoval jednat se zahraničněpolitickým poradcem prezidenta Putina Jurijem Ušakovem. Cestu kvůli tehdejším restrikcím musela povolit přímo ruská vicepremiérka. A to těsně potom, co premiér Babiš prohlásil, že připravovaný tendr na dostavbu Dukovan by mohl odložit až po volbách.

Miloš Zeman přitom dlouhodobě prosazoval, aby i přes varování BIS a dalších tajných služeb klíčovou energetickou zakázku získal ruský Rosatom. Nejedlý ale tvrdil, že o tom jednat v Rusku nebude.

Martin Nejedlý se už v roce 2017 na uzavřeném jednání tajně setkal s šéfem státní firmy Rosatom Alexejem Lichačevovem. Bylo to předtím, než vláda začala jaderný tendr připravovat. Jak tehdy napsal Respekt, Lichačevov se s Nejedlým setkal na příkaz týmu prezidenta Vladimira Putina. Nejedlý tvrdil, že u něj lobboval za to, aby s obří firmou mohly při jejích zakázkách po Evropě spolupracovat české firmy.

Nejedlý s Ruskem, které nyní Česko společně s USA zařadilo na seznam nepřátelských států, udržuje dlouhodobě blízké vztahy. V Rusku žil, ale dodnes není zcela jasné, co tam dělal. A v minulosti s ruskými státními firmami podnikal také v Česku.