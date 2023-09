Dcera Milady Horákové popsala den, kdy přišla o matku: Otec se ji snažil varovat

"Najednou někdo zvonil. Přišli dva pánové a ohlásili, že si sednou do předsíně a budou čekat na moji matku," vzpomíná Jana Kánská, dcera Milady Horákové, na září roku 1949, kdy příslušníci Státní bezpečnosti přišli zatknout její maminku. Kánská, které tehdy bylo 16 let, se v tu chvíli schovala do jiného pokoje. "A táta pak proklouzl do zahrady a utekl," dodává.

3:53 Dcera Milady Horákové: Rodičům jsem to nikdy neměla za zlé, čtení dopisů od mámy je stále emotivní | Video: Tým Spotlight

Milada a Bohuslav Horákovi dle jejích slov o emigraci z Československa uvažovali ještě před únorovým převratem v roce 1948. "Máma ale měla za úkol od členů vlády, kteří už v tu dobu odešli do zahraničí, aby tady zůstala, jak jen dlouho to půjde, a podávala jim informace," popisuje Kánská v rozhovoru se Světlanou Witowskou. "A ona byla velmi odpovědná a svoje sliby vždycky plnila. Takže si pořád ještě myslela, že je to v pořádku, ale najednou to v pořádku být přestalo," dodává. Sama již v té době rozuměla tomu, proč se její rodiče tolik politicky angažovali a nikdy jim to neměla za zlé. Číst dopisy, které jí maminka napsala v cele smrti, ale pro ni stále není jednoduché. "Originály jsou uschované v Národním muzeu, ale doma mám několik knížek, který vyšly během té doby. Někdy si je čtu, ale zřídka kdy, protože pořád je to velmi emotivní," uvádí Kánská v pořadu Spotlight. Celý rozhovor si můžete pustit ve videu níže nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata? 0:35-4:40 Cítí se dcera Milady Horákové Jana Kánská doma v Česku i v Americe, kde žije? Jaký byl její návrat do Česka po revoluci, kdy sem na rok přijela i s manželem? 4:40-8:15 Jakou roli hrají v jejím životě silní muži? A jak její rodiče přežívali věznění nacisty? 8:15-13:15 Vzpomíná si na den, když její rodinu zatklo gestapo? A pamatuje si něco také z roku 1949, kdy pro její matku přišla komunistická Státní bezpečnost? Neměla Kánská svým rodičům někdy za zlé jejich angažovanost? Proč neemigrovali z Československa? A vrací se někdy Kánská k dopisům od své matky? 13:15-17:27 I přes to všechno je devadesátiletá Jana Kánská optimistka - proč nezahořkla na celý svět? Kde v šestnácti letech našla sílu všemu čelit? 17:27-20:40 Jak si podle Kánské dnes Česko vede? Váží si Češi demokracie? Má pochopení pro lidi, kteří na dobu před sametovou revolucí vzpomínají s optimismem? Dokázala Kánská odpustit komunistickému režimu za to, co provedl její rodině? 20:40-25:08 Řeší lidé v Americe pomoc Ukrajině? Jak důležité budou podle ní pro Spojené státy a svět prezidentské volby, které se uskuteční v roce 2024? 25:08 Jana Kánská, dcera Milady Horákové, v pořadu Spotlight. | Video: Blahoslav Baťa

