Se školstvím má Babišovi radit tvůrce Okamurova programu, který bojuje proti multikulturní výchově

před 6 hodinami

Zatím neformální parlamentní spolupráce Babišova hnutí ANO a SPD Tomia Okamury se může přenést i na vládní úroveň. Podle zdrojů Aktuálně.cz se poradcem premiéra Andreje Babiše má stát i Michal Šmucr, spoluautor volebního programu okamurovců, předseda programové komise tohoto hnutí. Potvrdila to vládní mluvčí Barbora Peterová.

Praha - Jedním z poradců premiéra Andreje Babiše se má stát Michal Šmucr, ředitel prostějovského Gymnázia Jiřího Wolkera, člen SPD a jeden z hlavních autorů volebního programu okamurovců. Šmucrovo jméno i se všemi kontaktními údaji je uvedeno na seznamu lidí, s nimiž by měl Úřad vlády ČR uzavřít poradenskou smlouvu.

Sám Šmucr, jehož by hnutí SPD v případě vstupu do vlády rádo prosadilo na post ministra školství, své chystané poradenské angažmá u Babiše nezastírá. Na přímé dotazy Aktuálně.cz vyzdvihl své odborné zkušenosti, které už uplatnil i v krajských institucích. Nevidí nic divného na tom, že by předsedovi vlády měl poskytovat konzultační služby významný člen "konkurenční" strany, která zatím podporu nové vládě odmítá dát.

"Několik období jsem pracoval a pracuji v poradních orgánech Olomouckého kraje k problematice školství. Odborná rovina by měla být a je nad úzce stranickým pohledem," reagoval prostějovský pedagog, který na blogu iDnes.cz sám sebe označuje za předsedu programové komise SPD.

Neodpověděl, za jakých okolností nabídku na práci poradce získal. Deník Aktuálně.cz dotazy ohledně Šmucra zaslal i Andreji Babišovi, ten na ně ale nijak nereagoval.

Michal Šmucr má velmi blízké vztahy s nejvyššími šéfy Okamurova hnutí. Kromě své pedagogické činnosti totiž působí ve dvou firmách, které patří místopředsedovi SPD Radimu Fialovi, jenž trvale žije v Prostějově. Je předsedou dozorčí rady ve společnostech IF Facility a IF Holding.

Tyto Fialovy firmy, poskytující úklidové a další služby soukromému i veřejnému sektoru, mimo jiné pracují i pro některé podniky ze skupiny Agrofert, založené Andrejem Babišem (Olma, Agrotec, Afeed, Navos). Šmucr s Fialou společně zasedají i v obecně prospěšné společnosti Gaudeamus, která byla zřízena při prostějovském gymnáziu.

V souvislosti s těmito byznysovými a komunálními kontakty je třeba připomenout, že v Prostějově bydlí i druhý muž ANO a bývalý manažer Agrofertu Jaroslav Faltýnek (s nynějším místopředsedou SPD Radimem Fialou kdysi společně působili v městské radě).

Vládní mluvčí Barbora Peterová tvrdí, že tým premiérových poradců "ještě není finálně ustaven". Předložila "prozatímní seznam", kde Šmucrovo jméno ještě nefiguruje a jako poradkyně pro školství je uvedena jen Blanka Žánová, středočeská zastupitelka za ANO a ředitelka Základní školy v Sadské u Nymburka.

Na dodatečný dotaz, zda se počítá i se Šmucrem, ale odpověděla mluvčí kladně. "S panem Šmucrem se počítá pro oblast vzdělávání, obdobně jako s paní Žánovou. Tým poradců se stále ladí. Jakmile bude kompletně ustaven, veřejnosti jej prostřednictvím médií rádi představíme," dodala Peterová.

Mylná multikulturní výchova

Dlouholetý ředitel prostějovského gymnázia Michal Šmucr se v minulosti vyslovil proti inkluzi a také třeba proti "obrovské inflaci maturit a akademických titulů".

Staví se na stranu tradiční rodiny. "Fungující tradiční rodina je terčem promyšleného masivního útoku. Ten je veden s využitím všech forem informační manipulace a ekonomického nátlaku na společnost. Cílem tohoto procesu je trvalé hodnotové přeformátování společnosti. Rodina je totiž základní překážka v přeměně společnosti na mediálně manipulovatelný a ovladatelný dav," uvedl loni na svém blogu na iDnes.cz. V jiném článku píše o tom, že je držitelem zbrojního průkazu, a vyslovuje se proti omezování držení zbraní ze strany EU.

Netají se také svým odmítavým postojem k prosazování multikulturní výchovy v českém školství. Jasně to uvedl ve svém předloňském rozhovoru pro Prostějovský večerník. "Velmi módně se například v současnosti prosazuje multikulturní výchova. … Paní učitelky na některých školách například šaškují v burce, vykládají dětem o islámu, pohádky z brožurek a školení. Přemítá se, jestli je to správné, nebo ne. … Domnívám se, že se jedná o naprosto mylnou ukázku multikulturní výchovy. Ta by přece měla být spojena s tím, že například žáci uvidí kvalitní zahraniční film, přečtou si knihy autorů ze zemí, které chtějí poznat. Z toho by poznali myšlení a hodnoty té dané země," napsal.

"My zde máme situaci, kdy je významná část žáků téměř nedotčená četbou a k tomu budou dostávat lekce multikulturní výchovy. … Z těch lidí pak nemůže vyrůst nic jiného než manipulovatelní nevzdělanci! Do škol se plíží ideologie multikulturalismu místo skutečné vzdělanosti," doplnil k tomuto tématu Šmucr, který za SPD neúspěšně kandidoval předloni do olomouckého krajského zastupitelstva a loni zase do Poslanecké sněmovny (pokaždé ovšem na nevolitelných místech).

Jako jednoho ze tří klíčových tvůrců volebního programu SPD pro sněmovní volby Šmucra loni uvedl poradce okamurovců Jan Čížek (spolu s ním jmenoval i místopředsedu Radima Fialu a spisovatele Jaroslava Nováka Večerníčka). Ředitel prostějovského gymnázia se však zatím vyhýbá publicitě. "Důsledně se snažím oddělovat svoji práci ředitele gymnázia od prázdné politické medializace," reagoval na začátku prosince, když jej deník Aktuálně.cz žádal o rozhovor.