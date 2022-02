Bude audit, rozhodl Stanjura o výdajích na mediální obraz Schillerové za dva miliony

Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) prověří oprávněnost nákladů za mediální servis, který využívala jeho předchůdkyně Alena Schillerová (ANO). Jeho nejviditelnější částí byly fotografie a videa, jejichž autoři dostali od ministerstva financí téměř dva miliony korun. Další peníze za prezentaci Schillerové pobírali od hnutí ANO, ačkoliv byli zaměstnanci ministerstva. Oba muži už z resortu odešli.

Výrazně stylizované fotografie Aleny Schillerové s pávem, v háji magnolií nebo na kapotě auta celní správy měly podle jejích slov přiblížit agendu resortu občanům. Stejný efekt měly mít i v podobném duchu natáčená videa. Výstupy sdílela někdejší šéfová státní kasy na svých sociálních sítích, nejvíce se objevovaly na jejím osobním účtu na Instagramu.

Fotografie pořizoval David Šedivý, videa natáčel Jakub Konečný. Šedivého si Schillerová přivedla na ministerstvo loni v lednu, kameraman přišel o čtyři měsíce dříve. Pracovali tam do konce loňského listopadu. Na platu pobrali celkem 1,93 milionu korun. S odvody na zaměstnance dosáhly náklady ministerstva na jejich působení 2,5 milionu. Nový ministr Zbyněk Stanjura prověří, jestli šlo o hospodárně vynaložené peníze.

"Ministr financí v této věci zadal audit, který se zaměří na fungování, personální zajištění a financování odboru vnějších vztahů a komunikace," potvrdil Aktuálně.cz mluvčí ministerstva financí Tomáš Weiss. Právě na zmíněném odboru Šedivý a Konečný pracovali. Pokyn k auditu vydal Stanjura uplynulé úterý, trvat by měl několik týdnů.

Škodní komise a bývalá ministryně

Průběh prověrky bude mít Stanjura přímo na očích. Provede ji odbor interního auditu, jenž coby jeden ze čtyř spadá přímo pod ministra (ostatně stejně jako odbor vnějších vztahů a komunikace). V čele odboru je přes dva a půl roku František Beckert, který působí v resortu financí už desátý rok. Předtím devět let pracoval coby auditor na ministerstvu práce a sociálních věcí.

Funkcí interního auditu je v případě zjištění nedostatků, v tomto případě možného neúčelného nakládání s veřejnými penězi, upozornit ministra. Ten by pak měl případně nastavit pravidla, aby k podobným prohřeškům napříště nedocházelo. V kontextu aktuální kauzy by se nabízelo třeba určení přiměřeného pevného počtu zaměstnanců odboru komunikace se stanovenými úkoly odpovídajícími skutečné potřebě resortu.

Vystává však otázka, jestli v případě zjištění, že výdaje na práci fotografa Šedivého a kameramana Konečného byly nepřijatelné, lze vymáhat škodu. Zákon o finanční kontrole, jenž upravuje veškeré úkony spojené s interním auditem, takovou možnost nepředpokládá.

Podle informací Aktuálně.cz se však v takových případech v resortu financí stanoví škodní komise, jež by se tím zabývala. Zda má ovšem v pravomoci vymáhat škodu i po bývalé ministryni, protože odbor komunikace spadal přímo pod ni, není jasné. To stanovují už interní předpisy ministerstva.

Zaměstnanci státu dostali 400 tisíc od hnutí ANO

Počátek spolupráce Šedivého a Konečného s ministerstvem financí na den kopíruje navázání jejich spolupráce s hnutím ANO. Právě na ni se odkazovala Schillerová při vysvětlování, kdo hradil jejich práci na fotkách a videích osobní povahy. Podle bývalé ministryně je platilo právě hnutí založené a řízené Andrejem Babišem.

"S dodavateli jsme spolupracovali od září 2020, respektive ledna 2021, a hnutí ANO fakturovali za práci odvedenou pro paní Schillerovou," sdělil Aktuálně.cz mluvčí ANO Martin Vodička. Za pozornost stojí, že Schillerová se stala členkou hnutí až loni po volbách. Na druhou stranu předtím byla kandidátkou za hnutí ANO, proto náklady na její mediální obraz ze stranické kasy dávají smysl.

Předsedovi hnutí Babišovi se to však nelíbí. V tomto smyslu se vyjádřil serveru Seznam Zprávy, který na výdaje na prezentaci Schillerové z kasy ministerstva upozornil. "Ne, hnutí ANO to nebude platit, to je problém paní předsedkyně, ona se s tím musí vypořádat. Hnutí ANO to řešit nebude," řekl Babiš k tomu, že peníze na osobní fotky Schillerové by měly jít ze stranického konta.

Přitom z transparentního účtu ANO jasně vyplývá, že Šedivý a Konečný odměnu za své služby už od hnutí dostali. Platby jim chodily od dubna do prosince loňského roku. Šedivý inkasoval 180 tisíc korun, Konečný si přišel na 217 500 korun.

Měli písemné povolení Schillerové?

Příběh má ještě další rozměr, který se týká právě angažmá obou mužů ve prospěch hnutí ANO. Snímky a videa, ať už čistě pro Schillerovou nebo pro hnutí jako celek, pořizovali v době předvolební kampaně ANO. Jinými slovy coby zaměstnanci státní správy se podíleli na agitaci politického subjektu. Aktuálně.cz už dříve upozornilo, že by to za určitých okolností mohl být problém.

"Zaměstnanci správního úřadu, kterým je ministerstvo financí, musí mít písemné povolení zaměstnavatele k jiné výdělečné činnosti. Kromě takového povolení musí vedlejší výdělečnou činnost vykonávat mimo stanovenou pracovní dobu. Obě omezení vyplývají ze zákoníku práce," vysvětlil Aktuálně.cz člen představenstva tuzemské asociace advokátů z oblasti pracovního práva (CzELA) Michal Vrajík.

Přitom není jasné, zda Šedivý a Konečný takovým podmínkám dostáli. Exministryně financí Schillerová na dotazy Aktuálně.cz neodpověděla, stejně tak nereagoval ani fotograf Šedivý. Na Konečného Aktuálně.cz kontakt nesehnalo. Nicméně zmíněné otázky by mohl objasnit právě audit zadaný ministrem Stanjurou.

"To byli zaměstnanci, profesionálové, tiskového odboru, který za mě měl nějakých jedenáct dvanáct lidí. A my všichni jsme se snažili, abychom prezentovali velice složitou materii ministerstva financí. Vemte si rozpočet, byl kompenzační bonus, byly státní záruky, to jsou velice složité věci. Já jsem se to snažila dělat a oni měli na starosti multimediální prezentaci," vysvětlovala Schillerová angažmá obou mužů v České televizi.