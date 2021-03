Testování doma: Na co si dát pozor a za jak dlouho je výsledek?

V českých firmách se rozjíždí masivní testování antigenními testy na covid-19. Odběrová místa se okamžitě přetížila a ministr zdravotnictví Jan Blatný (ANO) vyzývá firmy, ať využívají spíš závodní lékaře a samotestování. V době, kdy jsme si objednali jeden ze schválených testů a doma se sami vyšetřili, oznámil obchodní řetězec Kaufland, že začal nabízet antigenní testy zákazníkům.

Člověk, který by se třeba chtěl otestovat sám a nehradila mu to firma, musí počítat s náklady v řádech stovek korun. Pro vyzkoušení, jak se aplikují a jak fungují, jsme zakoupili singapurské testy od firmy, která je na oficiálním seznamu ministerstva zdravotnictví jako výjimka pro samotestování.



Za jednu sadu s třemi testy jsme zaplatili 825 korun. Firma na svých stránkách slibuje citlivost testu, tedy že by odhalil nakažení, přes 96 procent. Přesně po týdnu od zakoupení přes e-shop se test dostal do našich rukou.

Tento konkrétní antigenní test je podle webových stránek českého prodejce vhodný pro odhalení koronaviru zhruba od 3. dne do 10. dne od nakažení. Výsledku testu se má člověk dočkat do deseti minut.

Mnoho odborníků ale před antigenními testy varuje a upozorňují na falešné negativní výsledky a doporučují mnohem citlivější PCR testy. Antigenní testy jsou podle nich vhodné tehdy, když odhalí onemocnění u člověka s příznaky. PCR testy jsou na druhou stranu velmi drahé, čekání na výsledek velmi dlouhé. V Česku se s nimi pro samotestování ani nepočítá.



Jak často opakovat antigenní test?

"Jedinec s negativním antigenním testem je v okamžiku vyšetření velmi pravděpodobně neinfekční, ale má-li v sobě virus, jeho virová nálož zanedlouho nastoupá do stavu infekčnosti, o čemž se kvůli negativnímu antigennímu testu nedozvíme. U antigenu bychom ten začátek infekce podchytili jen opravdu častým opakováním, přičemž nikdo zatím přesně nestanovil, jak častým," řekl v rozhovoru pro Aktuálně.cz člen laboratorní skupiny na ministerstvu zdravotnictví Pavel Dřevínek. On sám je zastáncem cíleného PCR testování.

Na druhou stranu například majitel severočeské firmy Titan - Multiplast Lukáš Horn prozradil, že odhalili na antigenní testy dva bezpříznakové pacienty. "Hodně nás překvapilo, že jsme měli hned dva pozitivní na antigenním testu, což vzápětí v úterý potvrdil PCR test," popsal tento týden pro server Seznam Zprávy Horn.