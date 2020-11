Čech chce prorazit s dezinfekční bránou. Jde mi o rychlejší návrat k normálu, říká

Třicetiletý podnikatel Jan Smělík chce v Česku prorazit s dezinfekčními branami. Stroj pomocí několika trysek v řádu sekund důsledně vyčistí od virů oblečení i boty každého, kdo jím projde. Smělík, který bránu vymyslel a zkonstruoval, má v plánu se svým výrobkem prorazit i v zahraničí. Odborníci, které oslovila redakce Aktuálně.cz, ale upozorňují na to, že virus se šíří především kapénkami.

"Stroj je spíše industriálnějšího vzhledu, někdo by mohl říct, že není vzhledný, to je ale záměr. Jde o stroj, který má plnit roli dezinfekčního prostředku a je osekaný o cokoliv, co by ho mohlo prodražit," tvrdí Smělík, který s konstrukcí začal v létě a v tuto chvíli má na skladě jednotky kusů.

S nečekaně silným úderem druhé vlny se mu začali ozývat první klienti. "Máme už i poptávku ze zahraničí," tvrdí vystudovaný strojní inženýr. Konkurenční výhodou oproti ostatním dezinfekčním branám je podle něj zejména to, že jeho produkt upozorní okolí v případě nedostatečné dezinfekce.

Dezinfekce rukou i podrážek

"Pokud branou někdo projde a není vydezinfikovaný na rukou, stroj to pozná a varuje dezinfikovaného i okolí," tvrdí Smělík. Zařízení by chtěl dodávat primárně do fabrik nebo míst, kde se soustřeďuje větší počet lidí z rizikových skupin. Vyjmenovává např. domovy důchodců nebo nemocnice.

"Jedno ze základních sdělení je, že si myslíme, že nemá smysl dále uzavírat podniky, restaurace a další veřejné instituce, ale udělat taková opatření, která umožní běžné fungování společnosti," nezastírá další ambice Smělík.

Názor odborníků

Imunolog Václav Hořejší z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd ale připomíná, že samotná dezinfekce šíření viru nezastaví. Podobný názor má i viroložka Ruth Tachezy z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.

"Bezdotyková dezinfekce rukou, kterou tento stroj dokáže, má určitě svůj význam, stejně jako dezinfekce podrážek. Hlavním zdrojem je ale pořád infikovaný člověk a to, co respiračně produkuje," vysvětluje Tachezy. Brána má podle ní smysl jako součást všech dalších opatření, sama o sobě ale nemůže zastavit šíření epidemie.

Podívejte se na reportáž v úvodu článku, která ukazuje, jak přesně dezinfekční brána funguje.