Gottovi na poslední cestu zazněl zvon Zikmund, pohřební vůz doprovodil potlesk

S legendou české populární hudby se v sobotu do svatovítské katedrály na Pražském hradě přišli rozloučit jeho příbuzní, přátelé, spolupracovníci, politici, zpěváci a herci, sportovci a další pozvaní hosté. Zádušní mši sloužil kardinál Dominik Duka. Zpevák Karel Gott zemřel 1. října po těžké nemoci.

Na poslední cestu vyprovodil Karla Gotta zvuk zvonu Zikmund, který zvoní jen při výjimečných příležitostech, a Gottova píseň Už z hor zní zvon. Za potlesku přihlížejících poté pohřební vůz opustil areál Pražského hradu a odjel do motolského krematoria, kde se s Gottem rozloučili už jen jeho nejbližší. Vláda vyhlásila na sobotu kvůli rozloučení s Gottem státní smutek.

V první řadě v chrámu usedla vdova Ivana, jejich dcery Charlotte Ella a Nelly Sofie a dospělé dcery z Gottových předchozích vztahů Dominika a Lucie.

Liturgického obřadu se zúčastnil také prezident Miloš Zeman, český a slovenský premiér Andrej Babiš a Peter Pellegrini, předsedové obou parlamentních komor, členové vlády a stovky dalších osobností veřejného života.

Rozloučit se se zpěvákem, který byl hvězdou české populární hudby šest dekád, přišli kolegové, s nimiž v 60. letech začínal, i mladí hudebníci, s nimiž vystupoval v závěru své dlouhé kariéry. Mše se zúčastnili jen pozvaní hosté, lidé ale mohli ale dění uvnitř chrámu sledovat na velkoplošných obrazovkách umístěných na nádvoří u katedrály a na Hradčanském náměstí nebo v přímém televizním přenosu.

Se smutečním proslovem vystoupila herečka Jiřina Bohdalová. Úryvky z evangelia a modlitby pronesli zpěvačka Eva Pilarová, herečka a někdejší první dáma Dagmar Havlová a herec Jiří Bartoška.

Operní pěvci Štefan Margita a Eva Urbanová společně zazpívali skladbu Panis angelicus (Andělský chléb). V podání Lucie Bílé zazněla Ave Maria a společně s Vojtěchem Dykem Bílá zazpívala ještě píseň Pie Jesu z Requiem Andrewa Lloyda Webbera.

Duka v úvodu poděkoval bohu za dar života, kterým byl Gottův život. Řekl, že proslavil Česko po celém světě, rozdával radost i v nelehkých dobách a lidé budou ještě léta naslouchat jeho písním. "Uznával hodnoty, které činí lidský život krásný a bohatý," řekl. Gott měl podle něj rád své přátele a miloval svou rodinu. "Dokázal spojovat lásku s úctou a respektem," uvedl kardinál.

V souvislosti s kritiky zpěváka zmínil i biblická slova Ježíše Krista o tom, aby lidé nesoudili, aby nebyli souzeni. Mnozí podle kardinála nahrazují boží soud vlastním soudem, který jim dovoluje zneuznávat všechny zásady slušnosti a spravedlnosti.

Bohdalová vyzdvihla Gottův talent, pracovitost i to, že dával lidem radost a chuť do života. Gott si podle ní vážil vrozeného talentu a díky své pracovitosti nepromarnil ani minutu. Poukázala také na jeho slušnost, noblesu a gentlemanství, ale i na to, že byl člověkem z masa a kostí, který se mnohokrát mýlil, padl a znovu vstal. Na závěr Bohdalová Gotta v nadsázce požádala, aby jí "tam" držel místo.

Do obřadu se zapojili i hematolog Marek Trněný a zdravotní sestry ze Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (VFN), kteří se o zpěváka starali v posledních dnech života, kdy bojoval s akutní leukemií. Ošetřovatelky přinesly eucharistie pro svaté přijímání při dnešní mši. Lékař Trněný přečetl úryvek z žalmu 139.

Poslední slova pronesl farář Zbigniew Czendlik. Mise Gotta na zemi podle něj nekončí, bude pokračovat skrze jeho písně. Boha požádal, aby Gottovi dopřál, aby se mohl nadále realizovat, a vybral mu nejlepší kapelu. Poté Hradní stráž vynesla rakev s ostatky z katedrály.

Veřejnost se mohla s oblíbeným zpěvákem přijít rozloučit v pátek na Žofín, dorazilo na 49 000 lidí z celé republiky i zahraničí. V Praze je možné Gotta uctít také na pietním místě v Kinského zahradě, lidé stále chodí také k jeho vile na Bertramce i na spontánně vzniklá místa v dalších městech.

Nejen jako na slavného zpěváka, ale také jako na mladého kluka s kytarou i na skromného a laskavého zralého muže vzpomínali dnes lidé na Karla Gotta v Újezdu u Svatého Kříže. Do vesničky na Rokycansku zpěvák jezdil od dětství za prarodiči, později za dalšími příbuznými a přáteli. U Gottovy lípy na návsi u kostelíka se sešli i lidé z blízkého i vzdáleného okolí a na zpěváka vzpomínali za zvuku písní a nad jeho fotografiemi.

Video: Jeho slovo vždy platilo. Na mši za Karla Gotta mluvila i Jiřína Bohdalová