Rumunsko vydalo do Česka oba podezřelé z dvojnásobné vraždy na Písecku

AKTUALIZOVÁNO před 5 hodinami

Muž a žena jsou podezřelí z toho, že patrně 7. ledna zavraždili poblíž Záhoří na Písecku devětapadesátiletého muže a jeho o pět let mladší manželku. Možný motiv činu zatím policisté nespecifikovali.

Praha - Rumunsko vydalo do České republiky třiatřicetiletého muže a o pět roků mladší ženu, kteří jsou podezřelí z lednové vraždy manželů na Písecku. Společně uprchli do Rumunska, kde je policisté přibližně dva týdny po vraždě zadrželi. Informovala o tom jihočeská policejní mluvčí Lenka Krausová. Podezřelí jsou nyní v cele a bude se rozhodovat o jejich umístění do vazby.

"Obě eskortované osoby byly v pondělí v odpoledních hodinách letecky transportovány na naše území, kde si je převzali jihočeští policisté," uvedla. Dodala, že kriminalisté zadržené vyslechnou a případně podají podnět na jejich vzetí do vazby.

Muž a žena jsou podezřelí z toho, že patrně 7. ledna zavraždili poblíž Záhoří na Písecku devětapadesátiletého muže a jeho o pět let mladší manželku. Možný motiv činu zatím policisté nespecifikovali.

Vražda se stala v mobilním domě, který manželé takřka celoročně využívali, přestože měli trvalé bydliště na jiné adrese. Zavražděné našel 8. ledna jejich syn.