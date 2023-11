Až tisíc střel za minutu. Čím se také brání čeští chemici na misi, kdyby přišlo Rusko

Ve třech státech Evropy se Česko podílí svými ozbrojenými silami na zajišťování společné obrany v rámci NATO. Jde o země východního křídla aliance, jednou z nich je Litva. Tamní základna se nachází v městečku Rukla, hodinu jízdy autem severozápadně od hlavního města Vilnius. Čeští vojáci zde plní spojenecké úkoly s jednotkami dalších sedmi zemí aliance. Aktuálně.cz základnu navštívilo.

"Působení jednotek Armády České republiky v Litvě a celkově na Baltu je vysoce ceněno. I střídání našich specializovaných jednotek, nyní jsou tu chemici a předtím tu byla jednotka elektronického boje, je dobré z hlediska posilování spolupráce," mluví český velvyslanec v Litvě Aleš Opata ke zhruba třem desítkám českých vojáků.

Je sobota dopoledne. V důstojnickém klubu na základně v Rukle promlouvá Opata k vojákům, jejichž nejvyšším představeným byl ještě loni v létě. Opata tehdy sloužil jako náčelník generálního štábu. Uniformu však vyměnil za oblek, z armády přešel do diplomacie. Při návštěvě základny zastihl vojáky, kteří jsou v polovině své mise.

Jádro útvaru složeného z bezmála devadesáti vojáků a vojákyň jsou zmínění chemici, oficiálně jim náleží označení příslušníci 31. pluku radiační, chemické a biologické ochrany z Liberce. Uskupení v tomto složení působí v Rukle od loňského léta, v lednu je vystřídá 13. dělostřelecký pluk z Jinců.

Odstrašení Ruska a potenciální nebezpečí

"Věnujeme se výcviku, radiačnímu chemickému průzkumu a dekontaminaci. Dále se soustředíme na výcvik ve střelecké přípravě z osobních zbraní, velkou pozornost věnujeme řidičům a technice," popsal Aktuálně.cz náplň mise velitel české formace plukovník Tomáš Macek. Jeho podřízení průběžně pracují i na své fyzičce a jazykové výbavě.

V Rukle vedle Čechů slouží vojáci z Německa, Spojených států, Nizozemska, Belgie, Norska, Chorvatska, Belgie a Lucemburska. Každá země přispívá jinou schopností, Češi jsou tu pro případ nutnosti vypořádat se s následky chemického útoku. Mnohonárodní bojová skupina disponuje také tanky Leopard, bojovými vozidly CV90 nebo samohybnými houfnicemi.

Formaci NATO čítající 3700 vojáků velí Němci. Její úkol plyne z polohy, v níž se Litva nachází. Sdílí hranice s Běloruskem a prostřednictvím Kaliningradské oblasti s Ruskem. Z Rukly je to vzdušnou čarou na ruské hranice 100 kilometrů, ty běloruské dělí od základny 140 kilometrů. Rusko s podporou Běloruska už více než rok a půl útočí na Ukrajinu.

"Blízkost Běloruska a Kaliningradu je vnímána jako potenciální nebezpečí, proto má NATO na východní hranici rozmístěné jednotky, jejichž primárním cílem je odstrašení a kolektivní ochrana východního křídla aliance," říká k tomu Macek. Důstojník v minulosti sloužil třeba v Mnohonárodním bojovém uskupení Střed ve Švédsku.

Lipavský: Váš význam bude růst

Rukla je malé město čítající několik stovek obyvatel. Od základny rozkládající se prakticky uprostřed lesů ho dělí hlavní silnice, po níž lze dojet až do Vilniusu. Právě z litevské metropole přijel v sobotu v doprovodu zmíněného velvyslance Opaty poděkovat českým vojákům za jejich službu ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti).

"Bohužel situace je taková, že Rusko bude dál představovat hrozbu pro náš kus světa, pro Česko, pro Evropu. Vaše práce se tu tedy neztratí. Dokonce si myslím, že její význam bude růst," říká ministr. Čeští vojáci se stali součástí alianční skupiny v Rukle v létě 2018, první jednotkou tehdy byli příslušníci ze 41. mechanizovaného praporu v Žatci.

Ministra místní důstojníci seznámili s tím, jakou mají vojáci výzbroj, s jakou technikou zachází a jak by se postupovalo při dekontaminaci po chemickém útoku. Z jednoho z vozů vyjede malý robot zvaný Orfeus. Dokáže změřit radiaci, přítomnost chemických látek a je schopný i komunikovat. Nasazuje se jako průzkumník tam, kde by to bylo pro člověka příliš riskantní.

"Nahoře je kulomet ráže 7,62 milimetru, nábojová schránka obsahuje 600 kusů munice. Sám kulomet má kadenci 650 až 1000 ran za minutu. Jsme schopni ho ovládat zevnitř, je to plně automatizovaná zbraň. Má efektivní termovizi, takže jsme schopní zacílit střelbu poměrně přesně," popisuje voják ozbrojenou výbavu vozu, z něhož Orfeus vyjel.

Nejostřejší výcvik Iron Wolf

Čeští vojáci mají letos už za sebou nejvýznamnější cvičení zvané Iron Wolf. Zapojily se do něj všechny země alianční formace, jde o nejostřejší nácvik reálné bojové situace. Konal se několik kilometrů od základny. Smyslem bylo maximálně prověřit připravenost celého uskupení na možný úder z Ruska.

"Hlavním úkolem cvičení pro naši jednotku bylo poskytovat bojovou podporu jednotkám bojové skupiny, litevské armádě a spolupracovat s litevskou četou chemické ochrany. Prováděli jsme radiační chemický průzkum pochodových os, monitorování radiační chemické situace a poskytovali dekontaminaci osob a techniky," popsal Macek.

Čeští vojáci si otestovali schopnost plnit úkoly v časovém tlaku, nepříznivých klimatických podmínkách a těžkém terénu. Běloruská strana o cvičení věděla. Alianční formace je o nich informuje předem, aby je pohyb techniky a živé síly zbytečně neznervóznil. Přesto Bělorusko reaguje přesuny svých vojáků.

Severoatlantická aliance má v Evropě předsunuté bojové formace v osmi státech, všechny leží na východě NATO. Před ruskou invazí na Ukrajinu v únoru 2022 byly "jen" čtyři. Po začátku okupace se však aliance rozhodla bezpečnost na východě posílit a vytvořila nové skupiny na Slovensku, v Rumunsku, Bulharsku a Maďarsku.

Video: Litevská premiérka varovala před Ruskem ještě před invazí: Pozor, Rusové neblafují (29. 6. 2023)