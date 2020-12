Komunisté v Číně založili buňky v pobočkách západních firem. I v Home Creditu a Škodě

Západní tajné služby dlouhodobě varují před vlivovými aktivitami Číny. Čínští komunisté mezitím založili své místní organizace i v tamních pobočkách západních firem. Jejich příslušníci přísahali, že budou celý život bojovat za komunismus a nikdy nezradí stranu. Dle zjištění Aktuálně.cz mají desítky buněk i ve Škodě Auto. Loajální stranící dle uniklé databáze pracují i na konzulátech.

Čínská komunistická strana, která je vládnoucí silou země s 1,4 miliardy obyvatel, dlouhodobě tají své přesné fungování. Unikátní vhled do aparátu, před jehož aktivitami dlouhodobě varuje česká kontrarozvědka BIS, jiné západní tajné služby i EU, přináší uniklá databáze jeho členů. Obsahuje jména, adresy, telefony, národnost či vzdělání téměř dvou milionů příslušníků komunistické strany v Šanghaji a okolí aktuální k roku 2016.

Aktuálně.cz k seznamu získalo přístup. Redakce tak zjistila, že už před čtyřmi lety více než desítku buněk s desítkami členů čínští komunisté založili i v provozech čínské pobočky Škody Auto v Šanghaji. Další investigativní práce australských a britských novinářů rozkryla, že síť výborů komunistické strany funguje i na západních ambasádách či pobočkách dalších západních firem, které mimo jiné vyvíjejí vakcínu proti koronaviru nebo zbraňové systémy pro NATO.

Škodě se v Číně daří. Už deset let je to její největší trh. Každý čtvrtý vyrobený vůz této značky směřuje k Číňanovi. V červenci se automobilka chlubila tím, že v závodě v Ning-po sjel z linky třímiliontý vůz značky Škoda vyrobený v Číně od zahájení výroby v roce 2007. Aktuálně.cz v únoru zveřejnilo výhružný dopis čínské ambasády, který měl tehdejšího předsedu Senátu Jaroslava Kuberu (ODS) odradit od cesty na Tchaj-wan, a v něm komunistická diplomacie Škodu explicitně uvádí jako podnik těžící z česko-čínského partnerství. Zároveň upozorňuje, že takové firmy "budou platit" za případnou návštěvu ostrovního státu.

A to navzdory tomu, že Škoda patří do německého koncernu Volkswagen. Ten auta v Číně vyrábí ve společném podniku s místní automobilkou SAIC. Redakce Aktuálně.cz ve spolupráci s australskou kyberbezpečnostní firmou Internet 2.0 uniklou databázi analyzovala. Plyne z ní, že v celém koncernu Volkswagen v Číně v roce 2016, kdy databáze unikla, pracovalo téměř šest tisíc členů komunistické strany sdružených do více než 130 buněk.

Část organizací má v názvu slovo "Skoda" a jsou často rozděleny dle samotných oddělení firmy. Osmatřicet členů tak například v roce 2016 měla místní organizace sdružující pracovníky prodeje Škody, 27 straníků pracovalo v poprodejním servisu, 24 tvořilo buňku v marketingu Škody.

Na čínském internetu jsou k dohledání některé aktivity komunistických organizací ze společnosti Škoda. Například v roce 2015 - rok před únikem databáze členů - stranický výbor oddělení Škody pro jižní Čínu pořádal dobročinnou akci v základní škole v Chu-nanu. Událost se nesla v duchu propagace sloganů o "společném budování strany", oblíbeného tématu prezidenta Si Ťin-pchinga. Plakáty krom hesla obsahovaly i logo automobilky či srp a kladivo.

Automobilka to, zda buňky komunistické strany nějak podporuje například poskytnutím kanceláří či příspěvky, komentovat nechce. Ani to, zda počet členů komunistické strany mezi zaměstnanci zná a jakou roli výbory v chodu firmy mají.

"Škoda Auto je aktivní na více než sto trzích po celém světě. Kdekoliv působíme, ať už v Číně, Evropě, či na jiných trzích, vždy striktně dodržujeme místní zákony a předpisy, ale nevměšujeme se do politiky. Vozy značky Škoda jsou v Číně vyráběny v joint venture podniku SAIC Volkswagen na základě licenčního kontraktu. Společnost Škoda Auto v Číně přímo neprovozuje žádný výrobní závod ani prodejní organizaci," uvedl šéf komunikace podniku Tomáš Kotera.

Automobilka Škoda Auto přitom zdaleka není sama. Západní firmy, které chtějí v Číně podnikat, nemají na výběr. Podle stranických stanov Komunistické strany Číny má vzniknout základní organizace v každém podniku, kde jsou přinejmenším tři zaměstnanci členy komunistické strany. Je přitom jedno, zda je to domácí čínská firma, nebo pobočka společnosti západní.

Čína: Stranické výbory pomáhají západním firmám se zorientovat

Čínský stranický list Global Times vyzdvihl už v roce 2017 pozitiva takového uspořádání. "Stranické organizace umožňují zahraničním firmám lépe porozumět čínskému prostředí, usnadňují jim komunikaci s čínskými úřady a vůbec prospívají zdravému rozvoji podnikání," odmítal list protesty západních firem.

Sinologové to ale vidí jinak. "Úspěch Komunistické strany Číny je založen na vytvoření husté sítě základních organizací pevně řízených na principu 'demokratického centralismu'. Ty mají za úkol nejen sdružovat členy strany a být platformou jejich politické práce a politických školení, ale zároveň hrají celospolečenskou roli a de facto řídí, vychovávají a kontrolují celou společnost," vysvětluje sinoložka Karlovy univerzity a členka organizace Sinopsis Olga Lomová.

"...strážit tajemství strany, být loajální ke straně, tvrdě pracovat, bojovat po celý život za komunismus a nikdy stranu nezradit." Slib člena Komunistické strany Číny

Další stranický výbor ve firmě nejbohatšího Čecha

Sinoložka Lomová už letos v únoru popsala, že základní organizace komunistické strany fungují i v čínské pobočce úvěrové firmy Home Credit nejbohatšího Čecha Petra Kellnera. Ta má ve spotřebitelských půjčkách v Číně rozpůjčováno na 300 miliard korun.

Aktuálně.cz před rokem rozkrylo, že Home Credit v Česku financoval tajnou kampaň s cílem vylepšit obraz komunistické Číny. Financoval i vytvoření nezávisle se tvářícího institutu Sinoskop (dnes Asiaskop), který dění v Číně komentoval. Skrytě platil také konference o Číně ve sněmovně nebo monitoring kritiků Číny.

A uvnitř zvláštní ekonomické zóny přístavního města Tiencin se začátkem letošního roku otevřely nové prostory, v nichž působí základní organizace Komunistické strany Číny Home Creditu. Během ceremoniálu otevření stranických prostor její předseda - dle médií - ujistil, že Home Credit coby zahraniční firma "přikládá budování stranické organizace velkou váhu a dává tím najevo, že je rozhodnut pevně zakořenit v Číně a v Tiencinu".

Zpráva také uvádí, že v Home Creditu působí šest poboček komunistické organizace se 211 členy, kteří "pod vedením svého tajemníka pevně chovají v srdci původní ideu komunismu a jsou si vědomi svého poslání, a proto každý na své pozici usilovně pracuje, aby byl příkladem ostatním".

Mluvčí Home Creditu Milan Tománek na dotazy Aktuálně.cz ani za dva dny, a přes urgence redakce, nereagoval. Není tak jasné, jakou případně roli v chodu firmy komunistické buňky hrají.

Komunistické výbory na západních konzulátech i v pobočkách britských bank

V uniklé databázi šanghajských členů komunistické strany výbory Home Creditu nefigurují. Největší australské noviny The Australian a britský bulvární deník Daily Mail ale popsaly, že stranické organizace sdružující komunisty, kteří ve slibu přísahají "strážit tajemství strany, být loajální ke straně, tvrdě pracovat, bojovat po celý život za komunismus a nikdy stranu nezradit", fungují například i na britském, americkém či australském konzulátu v Šanghaji.

Více než stovka se jich také sdružovala ve farmaceutických firmách Pfizer a AstraZeneca, které nyní vyvíjejí vakcíny proti koronaviru a dle varování tajných služeb jsou cílem špionážních operací. Další stovky členů strany zaměstnávaly firmy Airbus, Boeing, Rolls-Royce nebo britské banky.

Jak databáze šanghajských členů komunistické strany unikla Databáze z roku 2016 obsahuje jména, pohlaví, národnosti, adresy, telefony i identifikační čísla 1 957 239 členů čínské komunistické strany v Šanghaji.

Jsou rozděleni do celkem 79 tisíc základních organizací komunistické strany Číny.

Mezi členy jsou miliardářští podnikatelé i řadoví dělníci v továrnách či politrukové.

Čínská komunistická strana údaje o svých členech nezveřejňuje. Známo je jen to, že má napříč Čínou přibližně 92 milionů členů. Únik tak poskytuje identitu přibližně 2,1 procenta straníků.

Uniklá data analyzovala na žádost Inter-Parliamentary Alliance on China sdružující západní zákonodárce zajímající se o čínský vliv australská kyberbezpečnostní firma Internet 2.0

Databázi dle těchto expertů někdo stáhl ze serveru v dubnu 2016. S největší pravděpodobností k počítači, který data schraňoval, nepřistupoval přes internet, ale z místní sítě. Musel tak k němu mít blízký přístup.

Ještě v roce 2016 data někdo nahrál do internetových skupin, kde se shromažďují lidskoprávní aktivisté blízcí Hong Kongu, Tchaj-wanu či v Číně perzekvovaného hnutí Falun Gong.

Největší australský list The Australian získal ještě kompletnější verzi databáze. Investigativní tým také ověřil, že údaje patří reálným osobám.

Organizace Inter-Parliamentary Alliance on China sdružující více než 150 západních zákonodárců, kteří monitorují čínský vliv, už oznámila, že zjištění považuje za závažná a bude požadovat po vládách a firmách vysvětlení, jak "hodlají ve světle takové infiltrace strážit své hodnoty". Česko v alianci reprezentují místopředseda sněmovního výboru pro obranu Jan Lipavský (Piráti) a předseda zahraničního výboru Senátu Pavel Fischer.

"Zjištění, že byli nasazení do Škody Auto, mě nepřekvapuje. Každá firma, která v Číně chce podnikat, musí přece pomoci založit buňku Komunistické strany Číny přímo na pracovišti. To platí pro Škodu Auto, ale i pro Apple nebo pro firmy z finanční skupiny pana Kellnera. Potom ale musíme velmi přísně brát i všechna jejich prohlášení, že budou nyní oddáni hodnotám Západu. Nejsou. V Číně prokázali, že jsou připraveni hodnoty svobody zradit a vyměnit je za vidinu zisku," tvrdí Fischer.

"Stranické buňky nejsou tedy nic jiného než příprava na budoucí znárodnění, tak jako jsme to viděli v 50. letech v Československu. Proto je nutné vnímat přítomnost komunistických stranických buněk jako riziko bezpečnostní i ekonomické a každý západní investor by si měl důsledně rozmyslet, zdali chce investovat svůj kapitál do takto rizikových operací. Bohužel jsme svědky toho, že například penzijní fondy v USA a v EU bez rozmyslu investují do podniků působících v Číně," doplňuje Lipavský.

Sinolog: Stranické výbory získávají s reformami na vlivu

Podle šéfa organizace Sinopsis Martina Hály, který se zaměřuje na zkoumání čínského vlivu, stranické organizace v západních podnicích získávají na vlivu a důležitosti s reformami, které zavádí nynější generální tajemník Si Ťin-pching.

"Stranické výbory v podnicích se předtím podílely na rozhodování spíše nepřímo, hlavně v personálních otázkách. Se zaváděním těchto 'reforem' získávají přímý podíl na rozhodování i v privátním sektoru. V podstatě mají zajistit, aby činnost podniku odpovídala politickým prioritám strany, včetně jejích geoekonomických zájmů. Všechna tato opatření jsou 'pouze' vnitrostranické směrnice, ty však mají v leninském systému ČLR de facto sílu zákona," popisuje Hála.

Součástí Si Ťin-pchingových reforem čínského politického systému je podle Hály posílení centralizované kontroly Komunistické strany Číny nad ekonomikou, včetně nominálně soukromých a mezinárodních firem. "Přinejmenším od roku 2016 trvá kampaň za oživení stranických buněk v podnicích, které se nově zapisují i do korporátních listin s konkrétními právy na účast při jejich řízení," upozorňuje Hála.

Neúspěšné protesty Evropy

Evropská hospodářská komora v Číně proti této praxi protestovala již v roce 2017 s tím, že omezuje rozhodovací pravomoci skutečných vlastníků a managementu. Letos v říjnu navzdory tomu vydal Ústřední výbor Komunistické strany Číny směrnici o posílení "práce na Jednotné frontě" v soukromém sektoru, jež má dále upevnit kontrolu strany nad nominálně privátními firmami.

"V krátkodobém horizontu jsou členové Evropské komory znepokojeni obnoveným úsilím strany o nastolení či posílení její pozice v obchodním rozhodování. Podobně znepokojeni by byli, kdyby se o to pokusila kterákoliv politická strana (…). Z dlouhodobého hlediska se členové obávají, že se z tohoto stane pravidelný postup, kdy strana každých několik let posune o kousek hranici svého průniku do soukromého sektoru," protestovala bezvýsledně i proti této směrnici letos na podzim obchodní komora EU.

Jako bezpečnostní hrozbu členy čínské komunistické strany vidí USA. Trumpova administrativa na začátku prosince schválila nová vízová pravidla, dle kterých jejich víza budou platná maximálně měsíc a umožňovat budou pouze jeden vstup do země, který navíc mohou celníci zamítnout. Až dosud pro členy komunistické strany platila stejná pravidla jako pro jiné Číňany, takže mohli získat víza s až desetiletou platností.