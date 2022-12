Dětem s RS viry může selhat dýchání, plní nemocnice. Jsou to těžké týdny, říká primář

Nemocniční lůžka v posledních týdnech plní děti s RS viry. Jedná se o onemocnění, při kterém mají zvýšenou teplotu a špatně se jim dýchá. Může ale dojít i k vážnějším komplikacím. "Dýchání někdy natolik selhává, že dítě nemůže dýchat bez umělé pomoci," popisuje primář Pediatrického oddělení Fakultní nemocnice Bulovka Ivan Peychl. Jeho oddělení bývá v posledních týdnech zcela zaplněné.

O RS virózách se dříve tolik nemluvilo, ale nyní děti s nimi plní nemocnice. Některé jsou dokonce na hranici svých kapacit. Jedná se o nové onemocnění, nebo se jen teď dostalo do popředí?

Každý rok na podzim pozorujeme epidemii virových onemocnění. RS virózy nejsou nové onemocnění. Dřív ale nebylo tak snadné ho laboratorně zjistit. Neexistovaly testy, které by ho rozpoznaly. To se změnilo, nyní jsme schopni udělat každému dítěti odběr z nosu nebo krku a zjistit během jednoho dne, jestli má RS virus. Dřív jsme to ale nevěděli, takže jsme nemluvili o epidemii RS virózy, ale o epidemii virových respiračních onemocnění.

Ačkoliv nyní valná část onemocnění je RS původu, na současném stavu se podílí i rozbíhající se epidemie chřipky. Některým dětem navíc nevyjde pozitivní test ani na jedno z těchto dvou onemocnění a mají jiný virus. Nevíme ale který, protože všechny netestujeme.

Říkáte, že je taková epidemie běžná každý rok na podzim. Nicméně poslední dva roky další infekce zastiňoval covid. Znamená to, že se sem tyto nemoci teď vrátily?

Lockdowny, díky kterým se lidé nesetkávali, byly velmi účinné v utlumení šíření infekčních nemocí. Takže v době nejtvrdšího lockdownu na jaře 2020 se nejenom přestal šířit covid, ale i běžná respirační onemocnění. Předloni a loni jsme jich tedy viděli mnohem méně, než bylo zvykem. Nešířily se dechové infekce a částečně to fungovalo i na nemoci přenosné rukama. A teď se tu tyto nemoci vyskytují podobně jako předtím, možná o něco víc.

Z tohoto pohledu byl naposledy normální rok 2019 a tehdy se RS virózy vyskytovaly. A pokud jich je letos víc, je to možná tím, že nejmenší děti v nejútlejším věku neměly tolik šancí se setkat s respiračními onemocněními. Takže jsou méně chráněny přirozenou imunitou.

Jak se nákaza RS viry projevuje?

Je to jedno z onemocnění, které postihuje děti a je největší příčinou závažných infekcí dolních dýchacích cest. Dítě může mít zvýšenou teplotu, má zrychlené nebo ztížené dýchání a sklony k dehydrataci. Může se také projevit poklesem kyslíku v krvi, což může vést k promodrávání kůže. To jsou nejzákladnější příznaky. V horších případech dítě nemůže bez umělé pomoci dýchat anebo může mít zápal plic či zánět středního ucha. Projevy mohou být pestré.

Jak vážné onemocnění to pro děti je? Může pro ně být smrtelně nebezpečné?

Naprostá většina dětí ho přečká jako virózu, která nastane a zase ustoupí. Vyléčí se doma a nepotřebují do nemocnice. Je to ale virus, který nejčastěji vede v určitém procentu případů k hospitalizaci. To když děti potřebují kyslík nebo infuze, protože se nejsou schopny normálně hydratovat. Může u nich docházet k dechovému selhání a pak potřebují umělé dýchání. Takže ano, RS virus ohrožuje život a děti na to i umírají.

Proč si toto onemocnění tolik vybírá zrovna malé děti?

Nedá se říct, že by si vybíralo jen malé děti. RS virózou může onemocnět kdokoliv. Nejvíc ohroženi jsou ale malé děti a staří lidé nad 65 let. U dětí je to hlavně proto, že jejich dýchací cesty jsou ještě drobné. Mají uzoučké průdušinky, a pokud jim oteče sliznice, ucpávají se. Pro dítě je pak velmi těžké dostat z plic vzduch ven. U starších dětí nebo dospělých může dojít k podobnému procesu, ale neuzavře průdušinky už tak významně, aby to vedlo k tak závažným dechovým problémům.

Jaká je nyní situace ve vaší nemocnici?

Posledních několik týdnů je docela těžkých. Dlouhodobě máme méně lůžek, než bychom potřebovali. Takže je poměrně snadné zaplnit kapacitu na maximum. Dětem ale dokážeme rychle pomoci, takže je třeba po dvou nebo třech dnech propouštíme.

V posledních dvou až třech týdnech se opakovaně stává, že máme úplně plno. Buď se snažíme pod tlakem děti propouštět, abychom mohli další přijmout, nebo se domluvíme na jejich přijetí s jinými pracovišti - buď naší infekční klinikou, nebo jinými pražskými nemocnicemi. Setkáváme se s tím, že nám všude říkají, že už místa také nemají, ale nakonec jsme vždycky děti někam umístili.

Situaci ztěžuje nedostatek některých léků pro děti, třeba na horečku nebo na bolest. Jak jste se s tím vypořádali vy?

U nás nedošlo k ničemu tak dramatickému, že by děti neměly potřebné léky. Musely se třeba vybrat ty, které jsou dostupné, ale léčbu všechny děti dostaly. I ty, které léčíme ambulantně, a těch je násobně víc než těch na lůžku.

Co byste poradil rodičům, kteří nemohou sehnat léky pro svoje děti?

Doporučil bych jim, ať obvolávají lékárny. Pravděpodobně léky nakonec seženou. Situace zatím není tak dramatická.

Podařilo se vám vyléčit všechny děti, které jste přijali kvůli RS virům?

Několik dětí jsme museli přeložit na pracoviště s vyšší úrovní intenzivní péče. Hrozilo u nich, že budou potřebovat umělou plicní ventilaci. V posledních týdnech to ale obvykle dopadlo tak, že ji nakonec nepotřebovaly. Stává se však, že lékaři děti musí i intubovat.

Blíží se Vánoce, a tedy období návštěv. Co byste doporučil lidem, kteří mají doma nachlazené dítě? Lze za dodržení určitých pravidel vykonat bezpečnou návštěvu?

Záleží, o jak závažné onemocnění jde a ke komu půjde dítě na návštěvu. Pokud malé dítě s RS virózou navštíví zdravé dospělé, tak pak není jiné riziko, než že od dítěte dostanou nepříliš závažnou infekci. Takže musí zvážit, jestli to chtějí risknout. Je daleko víc na zvážení, jestli navštívit osmdesátiletou babičku, protože by ji mohlo nakazit něčím závažným.

Kdy lze očekávat vrchol epidemie? Kdy nemocných ubude?

To je spíš otázka na epidemiologa. Z naší zkušenosti je to ale obvykle přechodná doba v řádu týdnů. Stane se, že máme velmi plno a najednou koncem prosince nebo začátkem ledna jsme překvapení, že dětí s infekcemi ubylo. Kdy to přijde letos, ale nedokážu říct.

V případě omikronu už asi všichni vědí, že se šíří velmi rychle, že v zásadě stačí projít kolem nakaženého. Jak je to v případě RS virů?

Je to také kapénková infekce, také se snadno šíří. Nevím však, jestli je to ještě rychlejší než u omikronu, nebo naopak. Patrně to bude srovnatelné.

Stává se, že si pediatři berou dovolenou před Vánoci, a tak se k vám nyní dostávají i děti, které byste jinak v nemocnici řešit nemuseli?

Se spoluprací s praktickými pediatry máme problémy dlouhodobě. Někteří jsou vynikající, velmi zodpovědní a ordinují každý den. Bohužel to tak ale není u každého. Takže bychom potřebovali, aby se všichni praktičtí pediatři naplno zapojili do dětské pohotovosti, protože tato služba skomírá a neposkytuje dětem tak dobrou kvalitu péče, jakou by měla. A to proto, že v ní praktičtí pediatři nejsou.

Druhý důvod je to, že někdy nejsou pediatři ani ve všední dny celou pracovní dobu ve svých ordinacích. Takže k nám přicházejí děti v časném odpoledni, že už praktika nezastihly.

Toto bohužel nemocnice nejsou schopny suplovat. V poslední době se objevil ještě jeden trend, což nám připadá až neuvěřitelné, a sice že v době covidu si někteří praktičtí lékaři zvykli rodinám říkat, že s akutním onemocněním k nim nesmí do ordinace a objednávají je.

To znamená, že pokud má dítě akutní problém, nemůže čekat několik dní a dorazí k nám do nemocnice. To by se mělo urychleně řešit a někdo by měl hlídat, aby všichni lékaři pracovali, jak mají.

