Po třech letech normální Vánoce. Počty nakažených ale porostou, předvídají odborníci

Poprvé od začátku pandemie covidu nečekají Česko během Vánoc žádné plošné restrikce. Oproti předchozím rokům je mnohem méně nakažených, zároveň se však také neprovádí ani zdaleka tolik testů. Reálně tak lidí s covidem může být mnohem víc. Důležité však je, že je jen málo lidí ve vážném stavu. A to i díky získané imunitě i očkování.

Loni před Silvestrem zvažovala čtyřiadvacetiletá Barbora spolu s přáteli, zda by nebylo lepší se sejít v menším počtu nebo raději někde na venku než v uzavřeném prostoru. Obávali se, že se nakazí covidem. "Řešili jsme, jestli si předtím neuděláme test. Bylo nás třináct a test měli jen někteří, vyšel jim negativně," vzpomíná Barbora. Na Nový rok jí začaly chodit zprávy od kamarádů, že jsou nemocní. I ona po několika málo dnech začala pociťovat příznaky. Všech třináct účastníků oslavy se nakonec covidem opravdu nakazilo.

Pandemie poznamenala vánoční svátky oba předchozí roky. Platil nouzový stav a zákaz pořádání vánočních trhů, nekonalo se ani slavnostní rozsvícení vánočního stromu na pražském Staroměstském náměstí, byla omezena otevírací doba restaurací, na kulturní či sportovní akce mohlo maximálně tisíc lidí. A účastníci se museli prokazovat platným očkováním nebo potvrzením, že nemoc už prodělali.

Letos po třech letech čekají Čechy Vánoce bez omezení. "Celá Evropa letos poprvé od začátku pandemie nedělá na Vánoce žádná opatření, situace je nesrovnatelně lepší, než tomu bylo minulé nebo předminulé Vánoce," hodnotí situaci předseda České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek.

V listopadu i prosinci se zatím denní přírůstky nakažených drží pod dvěma tisíci za den. Na podzim jich dosud nejvíc přibylo 3. října, kdy pozitivní test vyšel sedmi tisícům lidí. "Měli jsme tu dlouhou dobu pokles nakažených, který sice v posledních několika dnech vystřídal mírný nárůst, ale není významný natolik, že by tu hrozila nějaká dramatická epidemie. Máme pár dnů před Vánoci, situace bude relativně klidná a nepočítám, že by se dělala jakákoliv opatření," míní epidemiolog a bývalý ministr zdravotnictví Roman Prymula.

Podle odborníků lze očekávat, že počty nakažených nyní porostou, protože zimní sezona covidu ještě není na vrcholu. Sezonní špičku respiračních nákaz lze podle epidemiologa Rastislava Maďara očekávat až v lednu a únoru.

Pořád se ale jedná o mnohem menší počty než vloni touto dobou, kdy začátkem prosince bylo běžně kolem 20 tisíc nakažených denně. Jenže se také provádí mnohem méně testů než vloni - jen kolem dvou až tří tisíc PCR testů. Před rokem to bylo i sto tisíc za den.

"Do Vánoc se počet nakažených zvýší. Momentálně se však testuje jen malá část nakažených a tak to zůstane i nadále, proto reálná čísla nevidíme ani teď a nebudeme je vidět ani o Vánocích," upozorňuje Maďar.

Nemocnice už se neplní

Důležitým ukazatelem tak je, kolik lidí leží s covidem ve vážném stavu v nemocnicích. A tato čísla jsou pozitivní. V úterý 6. prosince bylo hospitalizováno 690 lidí, z toho jen 16 ve vážném stavu. Vloni statistika vykazovala přes sedm tisíc pacientů, z toho více než tisíc v těžkém stavu.

"Nejpodstatnější je, že mnohem víc lidí než vloni a předloni má imunitu po prodělané nemoci, dost často v kombinaci s vakcinací, protože i očkovaných je daleko víc. Navíc tady máme vakcínu upravenou na omikron a očkování má nezpochybnitelný efekt na průběh nemoci," podotýká epidemiolog Chlíbek.

Omikron se sice snáz šíří, ale nemá tak závažný průběh jako jiné varianty. "Výsledkem toho všeho je, že tu máme výrazně méně hospitalizací a vážných forem nemoci než v minulosti a díky těmto faktorům už katastrofické scénáře nemohou nastat," upozorňuje předseda České vakcinologické společnosti.

Pokud se tedy nezačnou výrazně plnit nemocnice lidmi ve vážném stavu nebo růst počty úmrtí, k plošným opatřením už by nemělo dojít. "Musela by tu být varianta s potenciálem výrazně horšího průběhu nemoci, ale to tady teď nevidíme. Omikron má výrazně mírnější průběh než původní varianta," doplňuje exministr Prymula.

Přesto může způsobit komplikace seniorům či chronicky nemocným, proto je podle expertů nadále důležité, aby se očkovali posilujícími dávkami. A to obzvlášť teď před Vánoci, kdy se budou lidé setkávat častěji než jindy.

"Jsem-li nemocný a mám příznaky, zůstávám doma. A když jsem někde, kde je velké množství lidí, jako je hromadná doprava, není ostuda nasadit si respirátor. Zvlášť jedná-li se o rizikového člověka, který je chronicky nemocný nebo má oslabenou imunitu," upozorňuje Chlíbek.

Covid nezmizí, ale bude z něj běžné onemocnění

Do budoucna podle epidemiologa Rastislava Maďara budou vznikat další subvarianty omikronu. Nelze ale předvídat, zda vznikne úplně nová varianta, která bude infekčnější a získá dominanci. "Pokud proběhne zimní sezona bez negativních překvapení, bude možné uvažovat o zrušení povinné izolace u covidu a tato nemoc tak už bude brána jako jiné sezonní respirační nákazy, které u nás máme. S oteplením počet reálně nakažených opět poklesne," říká.

"Nelze vyloučit vznik nové, závažnější mutace, ale je nepravděpodobné, že by k tomu došlo. Mutace, které tu jsou, zatím vedou k obrácenému efektu: že vzniká rychleji se šířící varianta, ale nepoměrně méně závažná," dodává Roman Prymula.

Video: Spoty z kampaně Očkujeme se pro život beze strachu s hercem Petrem Čtvrtníčkem (13. 10. 2022)