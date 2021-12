Stovka novinářů rozhlasu nechce za šéfku Obzinovou. Je ohrožením nezávislosti, říkají

Více než sto pracovníků Českého rozhlasu se v otevřeném dopisu obrátilo na generálního ředitele Reného Zavorala a vyzvala ho, aby zrušil jmenování Jitky Obzinové ředitelkou zpravodajství. Podle jejich názoru představuje ohrožení nezávislosti zpravodajství. Před šesti lety v televizi Prima podle uniklé nahrávky ovlivňovala obsah reportáží o uprchlících tak, aby vůči nim vyznívaly negativně.

"V sázce je nezávislost, vyváženost a objektivita zpravodajství Českého rozhlasu," stojí v otevřeném dopise generálnímu řediteli Renému Zavoralovi, pod kterým jsou podepsáni mimo jiné moderátoři Jan Bumba, Lucie Vopálenská nebo Jiří Chum.

Dopis novináři zveřejnili den poté, co Zavoral oznámil, že od 1. ledna nahradí Jana Pokorného na postu šéfa zpravodajství Jitka Obzinová, která v minulosti podobou funkci zastávala v televizi Prima.

Server Hlídací pes v roce 2016 zveřejnil nahrávku, podle které dostali redaktoři od Obzinové příkaz, aby informovali o uprchlících jako o hrozbě. "Jsme tady všichni zaměstnaní, máme zaměstnavatele, který má nějaký postoj. Jestliže ho akceptuji já, akceptuje ho vedoucí vydání, tak vy prostě poslechnete příkazů vedoucího vydání," řekla podle nahrávky na jedné z redakčních porad. "Pokud to tak není, tak vlastně neakceptujete fakt, že jste tady zaměstnaní a pak nemá cenu, abyste tady byli zaměstnaní," vyhrožovala svým podřízeným.

Novináři podepsaní pod otevřeným dopisem se domnívají, že Obzinová tak není vhodnou osobou na vedení zpravodajství Českého rozhlasu. "Jsme přesvědčeni, že přímo ohrožuje nezávislost zpravodajství a v minulosti to svými kroky dostatečně dokázala. Jitka Obzinová se přímo podílela na manipulaci zpravodajství," stojí v dopise.

"Mediální manažer, který takto flagrantně porušuje základní novinářské principy vyváženosti a nestrannosti, by měl být automaticky diskvalifikován pro práci ve veřejnoprávním médiu," domnívají se autoři dopisu.

Potřebuji krizového manažera, tvrdí ředitel

Generální ředitel Zavoral jmenování Obzinové vysvětluje tím, že na tomto postu potřebuje "krizového manažera, který se bude potýkat s nutností významně redukovat rozpočet i počty pracovních míst, a to vše při zachování vysokých standardů kvalitního veřejnoprávního zpravodajství".

Tvrdí, že Obzinovou vybral podle jejích manažerských zkušeností. Ve videu zveřejněném na rozhlasovém intranetu ji pak označil za "ikonu zpravodajství v rámci České republiky", jak upozornil server Hlídací pes.

Autoři dopisu se však domnívají, že ředitel zpravodajství by se neměl vybírat jen na základě schopnosti šetřit náklady a propouštět zaměstnance, ale měl by především zastávat a sdílet hodnoty veřejnoprávního zpravodajství a nezávislosti. To podle nich Obzinová nesplňuje.

Mluvčí Českého rozhlasu Jiří Hošna na otázku Aktuálně.cz, jak se tato kauza promítla do rozhodování o jmenování Obzinové, odpověděl pouze nepřímo. "Paní Obzinová vnímá velmi jasně hranice mezi prací v nekomerčním médiu a médiu veřejné služby. Je si vědomá povinností, které Český rozhlas jako veřejnoprávní médium má, a bude při své práci postupovat v souladu se zákonem i v souladu s kodexem rozhlasu," napsal Hošna.