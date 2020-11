Roušku jsem 28. října neměl záměrně, omlouvat se nebudu, řekl Klaus

Bývalý prezident Václav Klaus si roušku při připomínce 28. října nevzal záměrně. K omluvě nevidí důvod, má svou představu o významu roušek, řekl ČTK. Zkritizoval také zavedená proticovidová opatření nebo koncept reprodukčního čísla.

Klaus byl kritizován, že 28. října přišel uctít památku státního svátku bez roušky a mluvil bez ní s lidmi, kteří spadají do rizikové skupiny obyvatel. Bývalý prezident si nemyslí, že by to byla chyba. "Já to dělám programově a záměrně, a když člověk něco dělá programově, tak to zaprvé nepovažuje za chybu a zadruhé bych považoval za nedůstojné, kdybych dělal to, co dělá řada našich politiků, že se začne omlouvat," řekl.

K omluvě nevidí důvod. "Mám svou představu o významu roušek, ne že bych si ji já sám vymyslel, přeci medicínská profese má mezi sebou vášnivé bojovníky za roušky a stejně vášnivé odpůrce roušky," dodal.

Klaus si myslí, že takzvané rouškaře je možné definovat pomocí "celé řady dalších významných charakteristik". "Rouškaři jsou samozřejmě lidi, kteří jsou vítači migrantů, rouškaři jsou lidi, kteří si přejí posilu Evropské unie a rychlé přijetí eura," řekl.

Roušku je v současné době v Česku povinné nosit ve všech veřejných vnitřních prostorách, v prostředcích hromadné dopravy a venku na území obcí v momentě, kdy není možné dodržet dvoumetrové rozestupy. Vláda zavedením těchto i dalších opatření reagovala na zhoršující se situaci koronavirové epidemie v Česku, během které už se nakazilo téměř půl milionu lidí. Šest tisíc pacientů zemřelo.

Model čísla R je velmi sporný, řekl Klaus

Klausovi se nelíbí také tzv. číslo R, které ukazuje rychlost šíření viru v populaci. Zdůraznil, že hodnota tohoto čísla není bezprostředně měřitelná. "Je to velký matematický model založený na hromadě předpokladů a založený na celé řadě neměřitelných a nekvantifikovatelných údajů, a který je velmi, velmi sporný," uvedl. Reprodukční číslo R udává průměrný počet dalších osob nakažených od jednoho pozitivně testovaného.

Při přijímání opatření státu podle Klause platí pravidlo tzv. trade-off, tedy "něco za něco". "Existuje dilematické rozhodování mezi dvěma nebo eventuálně více konkurenčními cíli," podotkl. Za konkurenční cíle považuje minimalizaci ztrát lidských životů a minimalizaci rozvrácení společnosti, ekonomiky, státních financí či školství. Na pomyslné křivce by se posunul "o kousek jinam", než jsou současná vládní opatření.