Rodná čísla se rušit nebudou, tvrdí Bartoš. Mají postupně zmizet z občanských průkazů

Za naprostý nesmysl označil vicepremiér a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti) studii, podle níž by odklon od rodných čísel stál zhruba 56 miliard korun, neboť mylně počítá s jejich úplným zrušením. Do 1. července chce ale projednat, zda by v současné rozpočtové situaci nebylo vhodné opět odložit ukončení zápisu rodných čísel do občanských průkazů, plánované na počátek roku 2025.

"Rodná čísla se v Česku neruší," prohlásil Bartoš. Připomenul, že jejich postupné utlumování a nahrazování číslem bez data narození a informaci o pohlaví držitele průkazu je plánováno od roku 2009. Související Změna za desítky miliard. Česko přestane používat rodná čísla, zmizí i z občanek 0:35 Proti vládnímu plánu se postavila Národní ekonomická rada vlády, podle níž bude projekt nákladný a výdaje by bylo možné vynaložit účelněji. "Existují závažné pochybnosti, zda takový systém vůbec bude fungovat pro jednoznačnou identifikaci občanů ve všech myslitelných životních situacích," uvedla rada vlády webu. Doporučila vládě zadat dopadovou studii všech přínosů a rizik se zhodnocením jejich sociálních a ekonomických dopadů. Bartoš chce s Digitální a informační agenturou prodiskutovat další vývoj i se soukromým sektorem. "Je možné, že bude třeba zvolit lepší řešení, máme na to čas," uvedl vicepremiér Kvůli vysokým nákladům chce opozice odklad zrušení zápisu rodných čísel do občanských průkazů o čtyři roky, tedy na rok 2029. "Jsme proti tomu, aby se teď z rodných čísel přecházelo na identifikátory. Navrhli jsme to posunout v čase," uvedla stínová ministryně vnitra Jana Mračková Vildumetzová z hnutí ANO.

