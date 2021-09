Policie měla "napíchnutý" Rittigův telefon, politický podnikatel protestuje u soudu

Zmínil se o úplatku vlivnému žalobci Liboru Grygárkovi, policie to zachytila a nasadila na něj při vyšetřování Grygárkova případu odposlechy. Podnikatel Ivo Rittig se kvůli tomu podle zjištění Aktuálně.cz obrátil na Nejvyšší soud. Kriminalisté jej odposlouchávali i při rozkrývání dalších kauz. V té Grygárkově stejným způsobem sledovali i tehdejšího pražského vrchního žalobce Vlastimila Rampulu.

Je to více než deset let od chvíle, kdy tehdejší premiér Mirek Topolánek (ODS) zmínil coby jednoho ze stranických kmotrů Iva Rittiga. Podnikatel vyšetřovaný kvůli machinacím s veřejnými zakázkami patřil vedle Romana Janouška a Tomáše Hrdličky mezi nejsilnější zákulisní hráče politiky a byznysu v hlavním městě. Jak nyní zjistilo Aktuálně.cz, kriminalisté se na politického podnikatele zaměřili i v další trestní věci.

Rittiga policisté odposlouchávali v případu bývalého náměstka pražského vrchního žalobce Libora Grygárka. Vlivného státního zástupce stíhal tehdejší Útvar pro odhalování organizovaného zločinu kvůli podezření, že měl pomoct krýt bankovní konto svého známého, lobbisty Janouška, ve Švýcarsku. Tamější prokuratura měla indicie, že Janoušek tam ukládá peníze z trestné činnosti.

Odposlechy povolil Okresní soud v Ostravě počátkem listopadu 2012. Kriminalisté měli Rittiga "na uších" nejprve čtyři měsíce. Následně Krajský soud v Ostravě v březnu 2013 rozhodl, že nasazení operativní techniky může pokračovat. Grygárka obvinil protimafiánský útvar ze zneužití pravomoci úřední osoby o tři čtvrtě roku později.

"Kolik si mu dával? Já bůra"

Rittigovu komunikaci se při Grygárkově vyšetřování rozhodla policie sledovat po tom, co zachytily mikrofony v jiné kauze. Šlo o údajné tunelování papírny Neograph, kvůli níž skončili před soudem podnikatelé Vladimír Sitta a jeho syn. Na nahrávkách puštěných při hlavním líčení se Sittovými se Rittig s advokátem Davidem Michalem bavili o úplatcích pro vlivné politiky a žalobce.

"Kolik jsi dával tomu Grygárkovi? Já mu dával bůra," říká Rittig Michalovi na schůzce v pražském hotelu Ventana na jaře 2012. Z kontextu rozhovoru vyplývá, že řeč je o milionech. "Já jsem mu dával dvojku a ještě mezitím asi jeden a půl," odpovídá Michal. Zda k předání peněz došlo, není jasné. Je však třeba dodat, že policie nikoho ze tří aktérů zvukových záznamů z korupce neobvinila.

Co nakonec protimafiánský útvar při odposlouchávání Rittiga během Grygárkova případu zachytil, není zřejmé. Vrchní soud v Praze Grygárkovo stíhání pravomocně zastavil loni v září. V usnesení se o zjištěních, která by vzešla z odposlechů lobbisty a dala by kauze bývalého vlivného žalobce nový rozměr, nehovoří.

Sám Rittig v minulosti opakovaně čelil stíhání. U soudu se zodpovídal z toho, že prostřednictvím podílu z tisku jízdenek na MHD vyváděl z pražského dopravního podniku desítky milionů korun. Byl obžalovaný z defraudace firmy Oleo Chemical. V obou případech ho soudy pravomocně očistily. Odvolací instance naopak vrátila do hry kauzu, v níž se měl lobbista podílet na vyzrazení zprávy tajné služby BIS. Letos osmapadesátiletý podnikatel žije v posledních letech převážně v Monaku.

Povolení podle zákona

Odposlechy v Grygárkově kauze nenechal Rittig podle zjištění Aktuálně.cz bez odezvy. Když se pravomocně uzavře trestní kauza, při níž se používá operativní technika, musí žalobce či soud odposlouchávaného o jeho sledování vyrozumět. Rittig o tom dostal zprávu loni na podzim a využil práva požádat Nejvyšší soud o přezkoumání, zda bylo povolení odposlechů podle zákona.

"Mohu potvrdit, že návrh na přezkum podaný vámi jmenovaným obviněným souvisí s uvedenou trestní věcí," řekl Aktuálně.cz mluvčí Nejvyššího soudu Petr Tomíček. Instance už rozhodla, mluvčí ale o výsledku nemůže informovat, protože nemá potvrzené doručení verdiktu lobbistovi. Podle informací Aktuálně.cz však soud nic nezákonného neshledal. Dospěl k závěru, že nasazení "štěnic" bylo důvodné.

Aktuálně.cz požádalo o reakci na výsledek řízení Rittigova právního zástupce Vlastimila Rampulu. Na zaslanou zprávu advokát neodpověděl, nezvedal ani telefon. Jeho klient přitom nebyl jediný, koho měla policie při vyšetřování Grygárka "napíchnutého". Jak už Aktuálně.cz dříve upozornilo, dalším odposlouchávaným byl sám Rampula.

Stěžoval si i Rampula

Než se stal Rampula advokátem, řídil v letech 2007 až 2012 Vrchní státní zastupitelství v Praze. Grygárek tam byl jeho podřízeným. Úřad pod jeho vedením získal pověst, že zanedbává vyšetřování citlivých kauz s přesahem do politiky. Právě tak tehdejší ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil (ODS) argumentoval, když Rampulu z funkce odvolával. Sám ho přitom do úřadu přivedl.

"Vlastimil Rampula (…) nejméně od roku 2008 jako vrchní státní zástupce v Praze nevyužíval svých oprávnění k řídicí a metodické činnosti odboru závažné hospodářské a finanční kriminality (…) a nereagoval na četná, dlouhodobá a opakující se pochybení v postupu státních zástupců v trestních věcech, když nepřijal odpovídající organizační, metodická, personální či jiná opatření k odstranění zjištěných vad a nedostatků," uvedl Pospíšil.

Když se Rampulova éra v čele Vrchního státního zastupitelství v Praze chýlila ke konci, začala se o něj kvůli Grygárkovi zajímat policie. Útvar pro odhalování organizovaného zločinu spustil v březnu 2012 odposlech jeho telefonu. Také Rampula se proti tomu bránil u Nejvyššího soudu. Instance o jeho podnětu k přezkumu rozhodla letos 28. července. Výsledek není známý, Nejvyšší soud dosud své rozhodnutí účastníkům řízení nerozeslal.

Telefonáty Iva Rittiga "nenapíchla" policie jen v Grygárkově kauze. Jak Aktuálně.cz potvrdil mluvčí Nejvyššího soudu, lobbista požádal instanci o přezkum odposlechů ve dvou dalších kauzách. Není jasné, o které případy se jedná. Podle informací Aktuálně.cz však monitorování Rittigových hovorů pokaždé povolil Okresní soud v Ostravě v roce 2012.