Grygárek je definitivně čistý, nezvrátil to ani zásah nejvyššího žalobce Zemana

Bývalý náměstek vrchního státního zastupitelství Libor Grygárek je s konečnou platností očištěný. Podle zjištění deníku Aktuálně.cz Nejvyšší soud odmítl dovolání nejvyššího žalobce Pavla Zemana. Grygárek se zodpovídal z možného zneužití pravomoci úřední osoby kvůli tomu, že měl ochránit od vyšetřování svého známého, politického podnikatele Romana Janouška.

"Nejvyšší státní zastupitelství aktuálně obdrželo rozhodnutí Nejvyššího soudu, ze kterého vyplývá, že Nejvyšší soud dovolání nejvyššího státního zástupce ve věci odmítl. Bližší komentář v tuto chvíli nemohu poskytnout, protože rozhodnutí máme k dispozici čerstvě a jeho zdůvodnění je potřeba nejprve podrobně prostudovat," potvrdil Aktuálně.cz mluvčí Nejvyššího státního zastupitelství Petr Malý.

Libor Grygárek byl obžalovaný kvůli zneužití pravomoci. Jeho údajné provinění spočívalo v tom, že měl uchránit svého známého, lobbistu Romana Janouška, od vyšetřování. Švýcarská prokuratura se zabývala původem 200 milionů korun, jež politický podnikatel uložil do curyšské banky. Podezřívala ho z praní špinavých peněz. Švýcaři požádali českou stranu o právní pomoc, ale té se jí od Grygárkova úřadu nedostalo.

Kvůli tomu ho obžalovalo Vrchní státní zastupitelství v Olomouci vedené Ivem Ištvanem, ale loni v červenci jeho stíhání zastavil Městský soud v Praze. V říjnu dal na jeho rozhodnutí razítko odvolací vrchní soud. Kauzu se snažil vrátit do soudní síně dovoláním nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman, ale jak nyní zjistilo Aktuálně.cz, neuspěl.

Žádost Švýcarů měl Grygárek bagatelizovat

"Rozhodnutí mi zatím nebylo doručeno," zůstal pro Aktuálně.cz zdrženlivý Grygárek. Přestože výsledek kauzy v jeho prospěch oficiálně potvrzený, nechtěl se pouštět do žádných komentářů . "Nejvyšší státní zastupitelství to nyní může komentovat. Ale v normálním právním státě by mělo být doručeno všem stranám, my ho zatím nemáme. Ale až to budu vědět, pošlu vám vyjádření," dodal.

"JUDr. Libor Grygárek ve svém záznamu ze dne 14. prosince 2008 žádosti o právní pomoc nepřiléhavě bagatelizoval s tím, že ač je doručená písemnost označená jako žádost o právní pomoc, nežádá se v ní ani o provedení úkonu v trestním řízení, ani o doručení písemnosti, jejím obsahem je v podstatě lustrace a jedná se tedy spíše o dožádání v rámci policejní spolupráce," stálo v Grygárkově obžalobě.

Bývalý náměstek si také vyžádal zprávu od tehdejšího Útvaru pro odhalování korupce a finanční kriminality, z níž plynulo, že detektivové proti Janouškovi nevedou trestní řízení. Podle zprávy příslušníci protikorupční policie dále nereagovali na požadavek Grygárkova podřízeného, aby žalobcům sdělili, jak se sám útvar postavil k žádost Švýcarů a zda pro ně Janouška prolustroval. Získáním policejní svodky Grygárkova aktivita ustala.

"Záměrně neučinil žádná opatření, tedy nedal pokyn policejnímu orgánu ani státnímu zástupci (…), aby bylo zahájeno trestní řízení k prověření důvodného podezření ze spáchání trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti (…), když důvodné podezření ze spáchání trestné činnosti vyplývalo ze skutečností uvedených v žádosti švýcarského federálního státního zastupitelství o právní pomoc," stálo dále v obžalobě.

Grygárek pravomoc nezneužil

Motivem Grygárkovy pasivity měla být osobní známost s Romanem Janouškem, oba muži bydlí několik ulic od sebe v pražské čtvrti Podolí. Podle Městského soudu v Praze se však neprokázalo, že měli styky v době, kdy tehdejší žalobce vyřizoval žádost Švýcarů o pomoc. Když loni na podzim Grygárkovo stíhání Vrchní soud v Praze zastavil pravomocně, upozornil na jeho minoritní roli v případu.

Náměstek nebyl tehdy dozorovým státním zástupcem, který by měl případ přímo pod sebou. Věnovali se mu jiní žalobci. Ti podnět ze Švýcarska vyhodnotili obdobně jako později Grygárek. Jejich práci pouze podepsal. Celý postup posléze posvětilo i Nejvyšší státní zastupitelství, jež už tehdy vedl Pavel Zeman.

"V takovém případě nebylo možno podle závěru nalézacího soudu dovodit, že právě postupem podle tohoto právního názoru obviněný JUDr. Libor Grygárek nesplnil své povinnosti a porušil svou pravomoc. S tímto závěrem Městského soudu se Vrchní soud v Praze ztotožnil," uzavřel předseda odvolacího senátu Zdeněk Sovák v rozhodnutí, jejž má Aktuálně.cz dispozici.