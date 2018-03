před 1 hodinou

Řidič v Mariánských Lázních vjel v pátek v ulici Chebská do křižovatky na červenou a srazil několik chodců na přechodu. Jeden člověk zemřel, jeden byl s vážnými zraněními letecky transportován do nemocnice v Plzni, řekla mluvčí karlovarské záchranné služby Petra Bakurová. "Původně jsme měli hlášeno sedm lidí, posádka na místě zjistila k ošetření tři lidi. Jeden bohužel utrpěl zranění neslučitelná se životem, jeden byl s mnohočetnými poraněními hlavy trasportován do nemocnice v Plzni. Jeden člověk utrpěl lehčí řezná poranění v obličeji," řekla Bakurová.

autor: ČTK | před 1 hodinou