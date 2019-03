Video: Řidič narazil v Beskydech na medvěda, zvíře neuteklo a nechalo se filmovat

Řidič automobilu natočil o víkendu v blízkosti Lysé hory na Frýdeckomístecku setkání s medvědem. Zvíře se pohybovalo na vozovce, když se k němu s autem přiblížil, ustoupilo do lesa, ale ze vzdálenosti asi deseti metrů ho dál pozorovalo. Je to za poslední měsíc už druhá nahrávka medvěda v Beskydech. Před dvěma týdny myslivec natočil souboj medvěda s divočákem.

"Strach jsem žádný necítil, ani jsem necítil to, že ohrožuji svou rodinu. Opravdu jsem si neuvědomil, jakou sílu má veřejný prostor a nechtěl jsem spustit hon na to nebohé zvíře," napsal v neděli na Facebook autor videa poté, co se na sociální síti začaly objevovat kritické komentáře, že zvíře ohrožuje.

"Frajeřina na sociálních sítích je přece důležitější než samotný medvěd," napsal třeba jeden z diskutujících.

Podle Václava Tomáška z Agentury ochrany přírody a krajiny bylo chování řidiče v pořádku. Za mnohem problematičtější považuje chování myslivce, který v lesích na Frýdeckomístecku před dvěma týdny natočil souboj medvěda s kancem.

"Kameraman bohužel vystavil zcela zbytečně velkému riziku nejen sebe, ale i medvěda - pokud by zvíře člověka napadlo, zcela jistě by se objevily požadavky na jeho odlov," říká Tomášek.

Bezpečná vzdálenost od medvěda je padesát metrů. "Pokud se člověk přiblíží více, zvíře se snaží uniknout, dostává se do stresu, cítí se ohroženo a může i zaútočit," řekla v minulém týdnu mluvčí organizace Karolína Šůlová.

V Beskydech se v současně době volně pohybují dvě zvířata. Zda se jednalo o stejného jedince, který před dvěma týdny bojoval s divočákem, ochranáři neví.