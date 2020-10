Autoškoly budou mít etický kodex. Sexuální obtěžování musíme zarazit, míní ombudsman

Některá svědectví obtěžovaných žaček autoškol, které se na redakci obrátily, jsou skutečně drsná. Namátkou: "Lektor přikázal zastavit na místě za lesem. Nikde nikdo. Najednou mi vzal ňadro do ruky a druhou chtěl hmatat po druhém se slovy: 'Ty nenosíš podprsenku?' Odstrčila jsem ho, řekla, že tohle tedy dělat nesmí!" svěřila se jedna z obětí. Nebo: "Hned na první jízdě na mě vybalil: 'Nemáš mindrák z toho, že máš malý prsa? Doufám, že ne, protože mně se malý prsa líběj.' Nezmohla jsem se vůbec na žádnou reakci," přidala svou zkušenost další dívka Jana.

Po textech, které v minulých týdnech publikoval deník Aktuálně.cz, se tento problém začal řešit na půdě Poslanecké sněmovny. Politici například uvažují o tom, že by i Česko - po vzoru některých států - zavedlo kamery ve vozech autoškol. Jsou i další plány, jak se tomuto fenoménu postavit.

"Před revolucí jsme si z toho vždycky dělali legraci. Dnes si uvědomujeme, že sexuální obtěžování problém je a že je potřeba jej odstranit okamžitě na začátku," říká Aleš Horčička. Za asociaci působí také v Autoškolském ombudsmanovi a je členem pracovní skupiny při ministerstvu dopravy. "Vytváříme etický kodex, který bude harassment v autoškolách řešit," tvrdí v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Jaké jste měl díky své práci informace o sexuálním obtěžování v autoškolách?

Nevybavuji si v tuhle chvíli žádný dotaz, který by se týkal nějakého harassmentu nebo obtěžování. Moje role v ombudsmanovi je přerozdělovat dotazy a stížnosti kompetentním osobám a přiznám se, že takový tam v podstatě nebyl. V autoškolách se ale historicky vždy trochu s nadsázkou ten problém ukazoval. Před revolucí jsme si z toho vždycky dělali legraci, ale potom se to téměř eliminovalo.

Zajímá se ministerstvo o stížnosti, které vám chodí?

Role ministerstva je monitoring činnosti ombudsmana. V samotném ombudsmanovi jsou tři pracovníci ministerstva dopravy a všechny dotazy a stížnosti, které dostaneme, chodí e-mailem také jim.

Analyzujete si obsahy a počty stížností, které vám přichází?

Analyzujeme všechny dotazy i stížnosti, ale takové o sexuálním obtěžování, které třeba zmiňujete v článcích, tam zatím nemáme. Uvědomujeme si ale, že to dnes problém je a že je potřeba jej odstranit okamžitě na začátku.

Na webu máte ve výpisu nejčastějších problémů s autoškolou hned ve druhém bodě chování instruktora a nevhodné sexuální narážky, jak jste k téhle informaci došli, pokud říkáte, že vám takové dotazy nechodí?

Historicky jsme vždy jednou za nějaké období o takovém problému slyšeli. Vnímáme, že tam ta možnost je. Snažili jsme se upozornit na něco, co by mohlo nastat, ale kdybych vám otevřel výpis všech dotazů za celé působení ombudsmana, není tam žádný, který by říkal: "Učitel si na mne dovoluje více, než má, jak se mám zachovat?"

Přesně jeden takový veřejně publikovaný jsem našla, radíte v něm změnu autoškoly.

Tak vidíte, těch dotazů je hodně, tak si asi nevybavuji. Na tom je vidět, jak to není častý problém, jelikož si ty dotazy ani nevybavím. Nechci to marginalizovat, naopak chci najít cestu a způsob, jak ten problém zarazit.

Stojíte si za odpovědí změnit autoškolu?

Snažíme se, aby ombudsman odpovídal v rámci zákonných možností, a v tuto chvíli nemá žádné. Jediné, co můžeme, je přetlumočit to, co si může každý student autoškoly najít v zákoně. Můžeme také poradit, jak autoškolu změnit a vybrat novou. Oproti ombudsmanovi, jakým byla třeba paní Šabatová v Brně, nemáme žádné zákonné nástroje, které by nám umožnily věc šetřit a tak dále.

Napadlo vás, že by bylo potřeba sexuální obtěžování řešit jinak než změnou autoškoly?

Chtěli bychom na problémy, které by mohly být četné v provozování autoškol, upozornit ještě dříve, než tam člověk půjde. My víme, jak by standardizovaně měl žadatel postupovat při výběru autoškoly, a pokud tak bude postupovat, je velmi vysoká pravděpodobnost, že problém, o kterém se bavíme, vůbec nenastane.

Bohužel, spotřebitel se nechová vždy šťastně. Strašně často vybírá autoškolu pouze podle financí, které ho stojí, a v momentě, kdy má jako jediné kritérium pouze tohle, nastává jednoduchá rovnice. Za nízký peníz dostane nízkou kvalitu služby.

Není to přenášení odpovědnosti na lidi, kteří nemají finanční možnosti na to, aby si mohli vybírat?

Kurz, který děláte jednou za život, stojí mezi deseti a patnácti tisíci korunami, skoro vždy ho hradí za žáka rodiče. To je zásadní podíl spotřebitelů. Spotřebitel si nevybírá autoškolu, protože by na ni neměl peníze. On na ní chce co nejvíce ušetřit. Paradoxně ten spotřebitel, co si vybírá levnou autoškolu, často dostal od rodičů větší finanční obnos, ale vybral si tu levnější, aby mu zbylo na pivo nebo na kafe. Určitě se objevují osoby, které by měly problém s financováním, ale tam si myslím, že trh, který ovlivňujeme, je velmi benevolentní například ke splátkování kurzovného a podobně.

Vy jste členem pracovní skupiny pro autoškolství při ministerstvu dopravy, bavili jste se tam o obtěžování?

Začátkem října jsme měli jednání a jedním z bodů byly vaše články a snaha zamyslet se, co bychom pro to mohli oborově udělat. Domluvili jsme se na tom, že vytvoříme etický kodex provozovatelů autoškol.

Co bude etický kodex zahrnovat?

Budou tam body řešící sexuální harassment a zároveň body zahrnující obecný rámec provozování autoškoly.

Máte ambice, aby bylo jeho dodržování povinné?

První dobrou vlaštovkou podle mě bude, když bude napsán, protože jsme ho opravdu nikdy neměli. Budeme se snažit, aby se k jeho dodržování zavázalo co nejvíce subjektů. Povinně si jeho dodržování vynutit dle mého ani nejde.

Kdy bude kodex zveřejněn?

Naše ambice je do konce letošního roku. Už jsme o něm na minulém jednání začali hovořit, na konci listopadu budeme mít valnou hromadu asociace autoškol, kde bychom ho chtěli představit, a chceme získat co největší počet provozovatelů, kteří se budou chtít připojit k jeho dodržování.

Nepotřeboval by podle vás Autoškolský ombudsman nějakou oporu v zákoně?

Potřebovali bychom změnit kvalitu zákona a například mít profesní komoru, která řeší kvalitu a edukaci svých členů. Spíše než kompetence ombudsmanovi bychom potřebovali profesní komoru autoškol, která by právě díky etickému kodexu mohla mít nějaké zákonné páky směrem k učitelům. V tuhle chvíli v podstatě učitele "uděláme" a licenci má až do konce života. Mnohem radši bychom byli, kdyby musel splňovat určité standardy průběžně po celou dobu své činnosti.

Jak by měl kodex fungovat v praxi, měl by po Novém roce uchazeč ze svého výběru autoškol vyloučit ty, které se k němu nezavážou?

Ano, přesně tak. Chtěli bychom, aby na webech autoškol byla záložka etický kodex, kde by bylo proklamováno, co od autoškoly očekávat a co naopak neočekávat.

Co se stane, když jej autoškola, která se ke kodexu zaváže, poruší?

Pak to bude moci spotřebitel řešit obchodně. Že si u něj zaplatil něco, čemu se mu nedostalo. Musíme si uvědomit, že jde stále o vztah podnikatele a zákazníka.

Měl by mít tento vztah povinný smluvní základ? Dnes autoškoly smlouvy mít nemusí, podle vašeho kolegy Ondřeje Myšáka je potom reklamace téměř nemožná.

To by bylo možné nastavit zákonem. Myslím si ale, že tohle není potřeba formalizovat. Je jasné, že sexuální obtěžování se nemá dít. Když učitel řekne žákovi věci, které jsou ve vašich výpovědích, je každému jasné, že je to přes čáru. Podle mě na to zákon nepotřebujeme. Stejně bychom tam narazili na problém s dokazováním, když jsme v tom autě dva.

Měly by z tohoto důvodu smysl kamery v autech?

Ano, měly by smysl. My se nebráníme za asociaci tomu, aby byly jízdy i zkoušky monitorované. Ale ze zkušenosti vím, jak dlouho už se toho snažíme dosáhnout a že se to nedaří.

Nikdy se to ale neřešilo v kontextu sexuálního obtěžování, pokud se nemýlím?

To je pravda. Spíše se to řešilo z důvodu neúspěšnosti u zkoušek. Tohle téma by s tím mohlo pomoci, je to další důvod, proč kamery mají smysl.

Co plánujete po kodexu dělat dál?

Chtěli bychom dosáhnout toho, aby mohl zákazník po absolvování autoškoly vyplnit zpětnou vazbu, která by byla jak pro celý sektor, tak pro ombudsmana a například také pro stát. V tuhle chvíli zpětnou vazbu nikdo neřeší. Řeší se pouze trh, který nefunguje úplně správně.

