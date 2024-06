RegioJet zřídil krizovou linku, je připravený odškodnit cestující

Železniční dopravce RegioJet, jehož expres se v noci na čtvrtek v Pardubicích čelně srazil s nákladním vlakem, je připravený odškodnit cestující i další lidi, kterých se nehoda dotkla. Pro dotazy zřídil krizovou telefonní linku 222 222 221, oznámila firma. Příčiny srážky zatím nejsou známé.

Vlak RegioJetu jel na trase z Prahy do slovenských Košic a ukrajinského Čopu. "Velmi nás to mrzí. Hluboce se omlouváme zraněným a všem, koho se nehoda jakkoli dotkla. Jsme připraveni poskytnout jim maximální podporu a odškodnění. Uděláme vše pro řádné vyšetření události a v návaznosti na to přijmeme odpovídající opatření," uvedl majitel RegioJetu Radim Jančura.

Na krizovou telefonní linku 222 222 221 se mohou obracet lidé s dotazy v češtině, slovenštině a ukrajinštině. Své dotazy mohou směřovat také e-mailem na adresu [email protected]. "Souhrnné informace budou také na speciální internetové stránce, kterou dopravce v průběhu dne zřídí," doplnil RegioJet.

Expresní vlak RegioJetu se v Pardubicích čelně srazil s nákladním vlakem ve středu před 23:00. Čtyři lidé při nehodě zemřeli a víc než 20 dalších je zraněných. Do nemocnic v Pardubicích, Chrudimi a Hradci Králové záchranáři odvezli 22 lidí, uvedli na webu hasiči z Pardubického kraje. V rychlíku podle nich cestovalo kolem 380 lidí. Nehodu vyšetřuje Drážní inspekce a policie, provoz na koridorové železniční trati přes Pardubice na Moravu se zastavil.