Reakci na smlouvu UK s Home Creditem jsem neodhadl, omluvil se rektor Zima

Rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima se na zasedání akademického senátu omluvil za to, že neodhadl reakci, která vznikne kvůli smlouvě s úvěrovou společností Home Credit. Senát se následně po téměř dvouhodinové diskusi jednoznačně shodl na zřízení pracovní skupiny, která bude definovat parametry pro spolupráci školy s komerčními partnery.

Home Credit, který patří mezi největší světové firmy poskytující spotřebitelské úvěry a do skupiny PPF miliardáře Petra Kellnera, se ve smlouvě o spolupráci zavázal univerzitě po dobu tří let poskytovat ročně půl milionu korun.

Vedení univerzity čelilo za partnerství od minulého týdne kritice, společnost následně od smlouvy odstoupila z důvodu, že nechce být nadále vtahována do "iracionálních debat" o smyslu spolupráce. Podle rektora rozhodnutí společnosti pouze urychlilo řešení, ke kterému univerzita směřovala.

Stovky studentů a pracovníků univerzity tehdy vyzvaly rektorát, aby od smlouvy odstoupil a aby se věcí zabýval akademický senát. Přes 600 signatářů požadovalo, aby senát nastavil jasná etická kritéria, s kým a za jakých podmínek univerzita může navazovat komerční spolupráci tak, aby tím nebylo poškozováno její dobré jméno.

V podobném duchu se nesl i otevřený dopis, který podepsal zhruba stejný počet studentů a akademiků. V dalším dopise akademickému senátu zhruba 850 studentů a akademiků vyzvalo k odvolání rektora Zimy.

Před podepsáním smlouvy se podle Zimy zástupci univerzity podívali na dva nezávislé zdroje, podle kterých se Home Credit v rámci úvěrů chová bezpečně. "Smlouvu jsem uzavíral v dobré víře, protože víte sami, že je potřeba získávat zdroje na aktivity, které nelze hradit z jiných prostředků. Moje motivace byla podpora těchto činností," řekl Zima na zasedání senátu.

"Omlouvám se za to, že jsem neodhadl reakci, která proti smlouvě vznikla," uvedl Zima. Dotklo se jej, že někteří kritici uvedli, že by smlouva měla omezovat akademická práva a svobody. "To je věc pro mě klíčová a rozhodující a hned jsem se veřejně vyjádřil, že jakýkoli partner a kdokoli nesmí akademická práva a svobody na naší univerzitě ani jinde omezovat," poznamenal Zima.

Postup při uzavření smlouvy i komunikace byly podle senátu nešťastné

Akademický senát se v usnesení také shodl na tom, že považuje postup při uzavření smlouvy za nešťastný a vyjádřil nesouhlas s komunikací těchto záležitostí ze strany rektora s ostatními orgány UK a s vedením fakult.

Do budoucna požaduje nastavení transparentních mechanismů při uzavírání strategických partnerství a spoluprací s externími subjekty. Usnesení senát přijal 53 hlasy, nikdo se nezdržel hlasování ani nebyl proti. Výstupy pracovní skupiny akademický senát požaduje nejpozději do zasedání senátu 24. ledna 2020.

Místo v pracovní skupině podle Zimy už přijal Jiří Přibáň z britské univerzity v Cardiffu, který UK také za smlouvu kritizoval a vzdal se členství v Čestné radě absolventů.

Před jednáním senátu uspořádala zhruba desítka studentů happening před budovou Karolina, který nazvala Konec zimy, požadovali tak odstoupení rektora z vedení UK. V letním oblečení rozdávali příchozím akademikům a studentům letáky a nanuky. Přesunuli se později také k Malé aule Karolina, v níž senát zasedal. Zima se se studenty pozdravil.