Rakušan navrhl v souvislosti se střelbou 33 opatření, do června je rozpracuje

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) seznámil Bezpečnostní radu státu (BRS) s návrhem 33 opatření v souvislosti s vyhodnocením zásahu při loňské střelbě na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (FF UK). Týkají se ministerstva vnitra, policie, hasičů, ale také ministerstev zdravotnictví či školství, řekl novinářům po jednání BRS premiér Petr Fiala (ODS).

Při střelbě v budově FF UK v centru Prahy loni 21. prosince přišlo o život 14 lidí, 25 lidí bylo zraněno.

Rakušan dostal od BRS za úkol do 26. června navržená opatření rozpracovat, doplnil Fiala. Podle premiéra zahrnují zlepšení analytických nástrojů policie, prověření aktuálních postupů či výcvik. Týkají se také osvěty a vzdělávání v oblasti měkkých cílů, hasiči pak mají připravit nový způsob rychlého informování obyvatel.

Vnitro připraví školení a semináře a spolu s ministerstvem zdravotnictví zajistí důslednou digitalizaci systémů a provázání registrů v souvislosti s novou zbraňovou legislativou. MŠMT zpracuje bezpečnostní standardy pro vysoké školy, zajistí školení a bude pokračovat v poskytování psychologické pomoci na univerzitách, doplnil Fiala.

Zasedání BRS se ve středu účastnil i prezident Petr Pavel. "Určitě bude to, jak se on dívá na ty věci, komentovat podle vlastního uvážení," řekl Fiala. Ocenil, že Pavel přijal pozvání a využil svého práva účastnit se dnes jednání kabinetu i bezpečnostní rady. "Vyjadřuje to zájem prezidenta o klíčová strategická rozhodování a bezpečnost, byl to důležitý signál pro veřejnost, že hlavní ústavní činitelé spolu komunikují a mají společný zájem na dobré budoucnosti ČR," dodal.

Podle Rakušana děkoval Pavel záchranářům a policistům. Předložené materiály vzal na vědomí a považuje za důležité, že vláda usiluje o to, aby u občanů zvýšila pocit bezpečí.

Vnitřní kontrola policie dříve zjistila, že policisté při zásahu i při předchozím pátrání po podezřelém postupovali správně, lepší měla být ale krizová komunikace se zástupci školy. Při pátrání po studentovi kvůli jeho možným sebevražedným úmyslům neinformovali vedení fakulty, ale jen přítomné zaměstnance školy.