Gayové mají 500 sexuálních partnerů, řekl v ČT psycholog. Homofobní lež, tvrdí expert

Psycholog Jeroným Klimeš ve středu v pořadu České televize řekl, že gayové jsou promiskuitnější než heterosexuálové. "Průměrný gay má až 500 sexuálních partnerů v životě," uvedl. Psycholog Jiří Procházka, který s LGBT+ klienty často pracuje, Klimešovy výroky považuje za homofobní. U dospívajících LGBT+ lidí může podle něj takové znevažování vést k psychickým problémům.

"Je lepší, aby dítě vyrůstalo v rodině se vzorci chování, které bude potřebovat pro svůj další život, tedy spíše v heterosexuální, než v rodině, kde panují jiné zvyklosti," řekl ve středu psycholog Klimeš v pořadu České televize 90' ČT24. Odpovídal moderátorce na dotaz, zda má na dítě vliv, jestli je vychováváno mužem a ženou nebo například dvěma muži.

Poslanci ve středu odhlasovali uzákonění partnerství pro stejnopohlavní páry s většinou práv, které mají muž a žena v manželství. Adopci dětí jim ale neumožnili.

Když se moderátorka Klimeše dále ptala, jaké odlišné zvyklosti u homosexuálů má na mysli, pokračoval: "Průměrný muž homosexuál má za život mezi 100 až 500 sexuálními partnery. Je jasné, že do tohoto čísla jste se nikdy nedostala. Naproti tomu takto promiskuitních heterosexuálních mužů máme asi jen pět procent."

Podle psychologa Jiřího Procházky, který často na terapiích pracuje s LGBT+ klienty, projevil Klimeš předsudky vůči homosexuálům. "Klimeš je homofobní. Jeho slova jsou heterosexistická, koneckonců je takovými projevy známý. Je to stejné, jako by rasistický člověk znevažoval rodičovství černochů nebo Romů," popsal.

Procházka výroky o vyšší promiskuitě gayů navíc vyvrací. Data Chicagské univerzity z let 2008 až 2018 podle něj ukazují, že nejvýše deset procent homosexuálních mužů má během života víc než 100 sexuálních partnerů. Asi polovina gayů pak měla ve svém životě 10 nebo méně sexuálních partnerů. Podle britské studie měla 51 procent gayů maximálně jednoho sexuálního partnera za rok.

Psycholog Procházka navíc upozorňuje na to, že podobná vyjádření od autorit mohou být zdrojem "menšinového stresu", kterým často skupiny LGBT+ lidí trpí. "Takové znevažování zvlášť pro dospívající přispívá k prokazatelným negativním psychickým jevům, včetně rizika sebepoškozování a sebevražednosti. Negativně to ovlivňuje jejich vztahy k sobě i partnerům a partnerkám," dodal.

Výzkumy navíc nedokazují, že by heterosexuální rodiče tvořili stabilnější rodiny. "Výsledky více než století trvajícího antropologického výzkumu v domácnostech i rodinách napříč kulturami a časem neposkytují žádnou oporu pro názor, že by životaschopné sociální uspořádání záviselo na manželství jako výlučně heterosexuální instituci. Není důkaz, že by ideálním rodičovským párem byli muž a žena," popsal.

Klimešovo vystoupení kritizoval na sociální síti X i psychoterapeut Jan Vojtko. "Neuvěřitelné. Nejenže LGBT+ lidé zažívají už několik měsíců či let ostrakizaci, vy teď ještě v den, kdy zažívají další stres, pozvete tuhle pseudokatolickou psychologickou vykopávku. Měli byste se fakt stydět," kritizoval Českou televizi Vojtko. Mluvčí televize na otázky Aktuálně.cz do vydání textu nereagovala.

Klimešovovy názory i odbornost už v minulosti odborníci zpochybňovali. V roce 2019 vyzvala Rada Českomoravské psychologické společnosti média, aby mu nedávala prostor. "V poslední době se ve sdělovacích prostředcích objevilo několik vystoupení doktora Klimeše, která jsou ve zřetelném rozporu s odbornými a etickými principy psychologické činnosti i elementární slušností," napsala.

Organizace PROUD udělila Klimešovi za jeho dlouhodobé neprofesionální a neetické šíření nesnášenlivosti vůči gayům, lesbám a rodičům stejného pohlaví Duhovou anticenu protiPROUD za rok 2013.