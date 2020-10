Psi umí rozeznat nakažené covidem, dokázal Čech. Denně mohou posoudit 20 tisíc vzorků

Po více než půl roce se podařilo kynologovi Gustavu Hotovému a jeho týmu ověřit u psů schopnost poznat čichem lidi nakažené novým typem koronaviru a u vycvičených psů metodu vyzkoušet. Kynolog zvířata nechal rozeznávat vzorky pachů zdravých lidí a neinfekční vzorky nakažených. Vzorky pro výzkum mu poskytovala pražská Nemocnice na Bulovce, nyní hledá kynolog z Mostecka nového partnera.

Vycvičil zatím dva psy, další připravuje. Psi museli čichem rozpoznávat vzorek nakaženého od ostatních a určit správný vzorek třeba zaštěkáním či tím, že si lehli. Využití v praxi by mohlo vypadat třeba tak, že pacient s podezřením na nákazu covidem-19 by si odebral vzorek k očichání psem doma sám. Otřel by se látkou a dal ji do sterilní sklenice.

"Každý si může udělat odběr z pohodlí domova a předat ho kurýrovi v nějakém kontejneru. Do několika hodin by byl známý výsledek, rozlišení psa trvá několik vteřin," vylíčil Hotový. Denně by tak podle kynologa bylo možné posoudit 20 tisíc vzorků.

Bulovka mu dodává odebrané vzorky od jara, kvůli pokračování výzkumu kynolog zdůraznil, že psi musejí mít vzorky stále k dispozici. "Mohli by své dovednosti zapomenout," řekl Hotový a výcvik by pak podle něj musel začít od nuly. Hotový se obrátil i na ministerstvo zdravotnictví, zatím mu ale nikdo neodpověděl.

Kynolog upozornil, že rozlišit zdravého člověka od nemocného je něco jiného než vyhledání nakažené osoby. Ve Finsku totiž údajně umějí cvičení psi nákazu u lidí odhalit, pracují tak na letišti v Helsinkách. Kynolog uvedl, že u této metody se psi cvičí tak, že se do vzorků přidá látka, která se běžně u člověka nevyskytuje. "Když by chtěl najít pacienta mezi řadou pacientů, tak v sobě nebude mít látku a je to neúčinné," dodal Hotový. Po očichání psy na helsinském letišti musejí být pasažéři pro jistotu ještě ověřeni PCR testem.