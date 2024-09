Z psích parfémů se stává trend. Mohou ale překrýt zdravotní problémy a poškodit srst

Psi s růžovou srstí a s modrými drápky, kteří si každý týden užívají bahenní koupel v luxusním salonu. I to jsou někteří majitelé schopni dopřát svému psovi v domnění, že pro něj dělají to nejlepší. Někteří jim dokonce pořizují parfémy. Veterináři ale před všemi těmito trendy varují, zvířatům to podle nich může i velmi uškodit.

1:59 Video: CNN Prima News