Rakovina "piva a masa". Časté nádorové onemocnění má tři alarmující příznaky

Rakovina tlustého střeva a konečníku neboli kolorektální karcinom je celosvětově třetím nejčastějším nádorem. Mnohem častěji jím trpí muži než ženy. Nemoc se nemusí po dlouhou dobu projevovat, i tak ale existují tři alarmující příznaky, při kterých by měl každý zpozornět. Jaké to jsou? A co patří mezi významné rizikové faktory? Sledujte čtvrtý díl nové série První příznaky.

"Zaprvé je to krev ve stolici. Většinou to bývá čerstvá červená krev. Zadruhé je to poté anémie neboli chudokrevnost. Ta se zjistí z krevních odběrů, ale pacient může být dýchavičný, unavený a bledý," jmenuje ve videu základní symptomy rakoviny tlustého střeva a konečníku gastroenterolog Štěpán Suchánek z Ústřední vojenské nemocnice v Praze. "A třetí věcí je pak neplánovaný váhový úbytek," dodává.

Kolorektální karcinom se ale v dnešní době dá díky preventivnímu screeningu, který v Česku plošně funguje už od roku 2000, odhalit ještě v raném stadiu před vznikem prvních příznaků. Přijít na něj mohou lidé starší 50 let. Díky preventivnímu vyšetření pak lékaři mohou ve střevu odhalit takzvané polypy, které předchází vzniku samotné rakoviny.

"Kolorektální karcinom se vyvíjí relativně dlouho, trvá to asi 10 let. Polypy jsou různě veliké a my, pokud provedeme kolonoskopii, je můžeme odstranit a tím odstraníme nádor, ještě než vznikne," popisuje Suchánek. Poslední data ukazují, že screening již v Česku napomohl k mnoha včasným záchytům. Od jeho počátku se do roku 2018 v tuzemsku snížil výskyt kolorektálního karcinomu asi o 25 procent.

"Hlavně je ale důležité, že za těch 18 let se snížila úmrtnost asi o 42 procent," zdůrazňuje Suchánek. "Takže s nadsázkou by se dalo říci, že pokud by všichni Češi, alespoň ti nad 50 let, chodili na screening, tak bychom mohli kolorektální karcinom úplně vymýtit," dodává.

Ve čtvrtém dílu série První příznaky se také dozvíte, jak probíhá preventivní screening rakoviny tlustého střeva a konečníku či konzumace jakých potravin působí nepříznivě na její vznik.

