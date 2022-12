S jakým typem kašle je nutné vyhledat pomoc? Lékař popisuje příznaky smrtelné nemoci

Na rakovinu plic umírá ze všech nádorových onemocnění v Česku nejvíce lidí. Problém tohoto onemocnění spočívá hlavně v tom, že v jeho prvních fázích jsou příznaky nevýrazné, anebo dokonce chybí. Dá se rakovina plic vůbec poznat v raném stadiu? A patří mezi významné rizikové faktory jen kouření? Sledujte druhý díl nové série První příznaky.

Rakovinou plic každoročně onemocní přibližně 6500 Čechů, z toho 5400 nemoci podlehne. "Jak už to u zhoubných nádorů bývá, je spojena s vyšším věkem. Od 50 let jdou čísla nahoru," uvádí v pořadu profesor Miloslav Marel, pneumolog z Fakultní nemocnice v Motole. "Ale naštěstí žádná statistika neukázala, že by přibývalo těchto nemocí pod 50 let, což je docela příznivé," dodává.

Pokud se u rakoviny plic nějaké příznaky vyskytnou, je to zpravidla kašel, únava nebo dušnost. Dalším symptomem může být i teplota značící zánět, který vznikne tím, když nádor uzavře průdušku. "Čeho je potřeba si všimnout, je takzvaná hemoptýza, což je vykašlávání krve. To je příznak, který by měl okamžitě vést k dalším vyšetřením odborných lékařů," popisuje Marel.

V Česku nově existuje program časného záchytu plicního karcinomu, který má napomoci k jeho odhalení ještě v raném stadiu. Využívá se k tomu takzvané nízkodávkové CT vyšetření. Pojišťovny ho hradí rizikovým pacientům, mezi něž patří v tomto případě dlouholetí silní kuřáci od 55 do 74 let. "Ti, kdo opakovaně podstoupili toto vyšetření, v dlouhodobém horizontu umřeli na rakovinu plic o 20 procent méně," zdůrazňuje pneumolog.

V druhém dílu série První příznaky se také dozvíte, proč je v různých částech Česka odlišný výskyt tohoto onemocnění nebo jak úzká spojitost existuje mezi kouřením a plicním karcinomem.

