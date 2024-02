Únor míří k rekordu. První tři týdny byly v Česku nejteplejší za víc než 100 let

První dvě dekády letošního února byly v Česku nejteplejší za víc než 100 let. Průměrná teplota na vybraných stanicích 6,7 stupně Celsia překonala dosavadní maxima o víc než dva stupně. Na svém facebooku to ve středu uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). O stejném rekordu pro letošní první únorovou dekádu informoval ČHMÚ už dřív, druhých deset dní měsíce tak trend nezměnilo.

"Extrémně teplý únor pokračuje," uvedli meteorologové. "S ohledem na týdenní předpověď počasí je pravděpodobné, že se letošní únor stane historicky nejteplejším zaznamenaným únorem na našem území. Jestli se tak stane, se od nás dozvíte na začátku března," dodali.

Dosud nejtepleji bylo na vybraných stanicích v období od 1. do 20. února v letech 2002 a 2020, a to shodně 4,6 stupně Celsia, uvedl ČHMÚ. Průměrná teplota v prvních 20 dnech února od roku 1921 do loňska je minus 0,9 stupně Celsia.

Naopak nejchladnější byly za dobu měření první dvě únorové dekády v roce 1929, kdy byla průměrná teplota na vybraných stanicích minus 14,5 stupně Celsia. Relativně chladno s průměrem teplot hluboko pod nulou bylo v prvních 20 dnech února také v letech 1956, 1940, 1947 a 2012. Před 12 lety byla v tomto období průměrná teplota na vybraných stanicích minus 8,2 stupně Celsia.

ČHMÚ zdůraznil, že uvádí průměry počítané z dat na vybraných stanicích, z nichž většina leží v nižších polohách. Stanice ve vyšších a horských polohách zpravidla vznikly později, případně neměřily nepřetržitě, upozornil.