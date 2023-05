První dáma se pustila do práce, chystá web první pomoci. Začala s trémou a tahákem

Prezidentova žena Eva Pavlová chystá svůj první projekt. Už brzy představí web, který bude poskytovat první pomoc v sociální a zdravotní oblasti, ve vzdělávání i výchově. "Přemýšleli jsme se spolupracovníky, jak se této oblasti věnovat, a webové stránky budou asi tím prvním, čím bychom mohli pomoci," řekla Pavlová, která poprvé vystoupila na akci, které dala záštitu.

Byla na ní patrná nervozita. Ačkoliv už absolvovala několik oficiálních i neoficiálních akcí, veřejné vystupování není něco, co by si užívala. Pondělní zahájení mezinárodní Konference rané péče Eurlyaid v Praze bylo vůbec první událostí, které prezidentova manželka Eva Pavlová poskytla záštitu. Zároveň poprvé ve své nové roli nějakou akci navštívila bez svého muže.

Ve svém krátkém projevu na úvod akce zmínila, že má trému. "Vzhledem k ní jsem si musela připravit tahák," řekla před několika stovkami účastníků, které její upřímnost rozesmála.

Pavlová tak začíná plnit své dřívější sliby o tom, že se bude intenzivně a systematicky věnovat práci v sociální oblasti. I na konferenci popisovala, že si hned po zvolení jejího manžela prezidentem předsevzala, že se bude zastávat zvlášť zranitelných skupin obyvatel.

A v pondělí nezůstalo jen u proslovu. Několik desítek minut strávila s organizátorkami akce ze Společnosti pro ranou péči, která se věnuje rodinám s dětmi s postižením. "Na paní Pavlové bylo vidět, že se o toto téma skutečně zajímá. Téma rodin s takovými dětmi se jí dotýká a ona by chtěla být nápomocná," řekla předsedkyně společnosti Pavla Matyášová.

Ta usiluje například o to, aby se raná péče dostala k více dětem a také rychleji. Podle průzkumů v Česku dosáhnou na tuto pomoc jen tři děti z deseti, v některých regionech na ni rodiny čekají i měsíce.

Obdržela jsem mnoho dopisů a podnětů, upozorňuje Pavlová

Jak přesně bude činnost první dámy vypadat, zatím není zcela jasné. Do konce května ale hodlá představit web, na kterém bude poskytovat lidem informace ze sociální oblasti. Stránky už jsou připravené a řeší se už jen jejich financování.

"Není to zatím vidět, ale už mám nástřel toho, čemu se budu věnovat," uvedla Pavlová. "Přemýšleli jsme, jak se této oblasti věnovat, a přišli jsme na to, že webové stránky budou asi tím prvním, čím bychom mohli pomoci. Obdržela jsem za poslední dobu mnoho dopisů, žádostí i podnětů. Na našem webu by se měla propojit pomoc lidem s nabídkou toho, co se jich týká," vysvětlila Pavlová.

První dáma již dříve oznámila, že se chce zaměřit například na téma dětí, které trpí rozvody rodičů, na sebevraždy mladých lidí, sexuální obtěžování na pracovišti i na pomoc samoživitelkám a samoživitelům. Za důležité označovala také téma onkologie a následné péče. Jí samotné před třemi lety lékaři odhalili rakovinu štítné žlázy. Ačkoliv Pavlová nemoc překonala, stále chodí na pravidelné prohlídky.

"Web bude jakousi první pomocí. Budou zde informace a odkazy pro orientaci v těchto oblastech," sdělila Mária Pfeiferová z tiskového oddělení prezidentské kanceláře.

Na pondělní akci se Pavlová kromě proslovu a povídání s organizátorkami konference setkala také s rodiči tříletého Vincenta, který trpí nevyléčitelnou nemocí - má chronické progresivní onemocnění a je doma v paliativní péči. Jeho rodiče se Aktuálně.cz svěřili, že se manželka prezidenta podrobně zajímala o jejich situaci a měla také několik otázek. Vedle sebe měla také svou spolupracovnici, která si dělala zápisky.

"Jsem velmi ráda, že se paní Pavlová zapojuje do této problematiky a že je tak empatická. Pokud v něčem pomůže k lepšímu, tak to bude úplně perfektní," sdělila matka Vincenta Anna Lundáková, po jejímž boku stál její muž Ondřej.

Oba dva upozorňovali na to, že rodiče po narození dítěte s postižením často neví, na koho se obrátit s žádostí o rady a pomoc. "Raná péče se skládá ze spousty věcí a informací, které jsou mnohdy nepřehledné a netransparentní. Rodič nemá v takové situaci na to, aby za něco bojoval, protože už bojuje za to, aby jeho dítě žilo," dodala Lundáková.

Pondělní setkání Pavlové se Společností pro ranou péči nebylo první. Už před dvěma lety současný prezident, dlouho před oznámením své kandidatury, na oslavě svých narozenin požádal gratulanty, aby mu nenosili žádné dary, ale poskytli finanční příspěvek právě této společnosti.

VIDEO: Nesmělá Pavlová v prvním proslovu: Omlouvám se za nervozitu (15. 5. 2023)