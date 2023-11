Průzkum: SPD by ve volbách překonala vládní ODS, vede ANO s 33 procenty

Volby do Poslanecké sněmovny by v listopadu vyhrálo opoziční hnutí ANO se ziskem 33,2 procenta hlasů, vyplývá z volebního modelu agentury STEM. Dříve druhá Občanská demokratická strana by podle něj skončila se ziskem 11,6 procenta na třetím místě za SPD, které by dalo hlas 12 procent voličů. Výsledky průzkumu dnes zveřejnila televize CNN Prima News.

Čtvrtou nejsilnější stranou by byli Piráti se ziskem 10,2 procenta. Starostové by měli 6,4 procenta, TOP 09 by podpořilo 5,2 procenta voličů. Žádná další strana by se podle modelu do Sněmovny zřejmě nedostala. Nejblíž by k tomu měli sociální demokraté (SOCDEM) se ziskem 4,5 procenta hlasů.

Vládním lidovcům model přisuzuje 3,5 procenta. V případě KDU-ČSL se jedná o výrazný propad, protože předchozí volební model hovořil o získání pěti procent. Kolem tří procent by nyní mohli dostat komunisté a Přísaha.

Aktuální výsledky volebního modelu potvrzují podle jeho tvůrců dominanci hnutí ANO. "Jako jediné dosahuje dlouhodobě možných zisků nad 30 procenty," uvádí agentura. Hnutí má podle ní společensky široce rozkročenou voličskou základnu. Oproti předchozímu průzkumu si ANO v listopadu mírně polepšilo, v září mu model přisuzoval 30,8 procenta.

Také hnutí SPD zaznamenalo od posledního modelu nárůst podpory. "Přestože mu od minulého podzimu přibyla konkurence obdobného rázu, zejména ve straně PRO, dokázalo svou podporu stabilizovat a vrátit se nad deset procent," uvádí STEM.

Naopak ODS si pohoršila ze zářijových více než 13 procent na současných 11,6 procenta. Podle agentury se výsledek nejsilnější vládní strany nadále opírá o silnější skupinu loajálních voličů.

STEM také uvádí, že část voličů koalice Spolu, kterou kromě ODS, tvoří lidovci a TOP 09, nemá jasno ve výběru konkrétní strany. "Tato proměnlivá podpora se u obou menších stran projevuje v nejistotě výsledku pohybujícího se v čase kolem pětiprocentní hranice," dodala agentura k volebnímu modelu.

Data pro model sbírala agentura STEM v období od 2. do 14. listopadu, tedy v době, kdy veřejné debatě dominovaly ceny energií, zejména možné zdražení regulované části elektřiny. Zároveň byl už známý pondělní termín a důvody protestů a stávky odborů proti krokům vlády. Do průzkumu se zapojilo 1097 občanů starších 18 let.