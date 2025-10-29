Domácí

Proti Okamurovi. Proti SPD. Před Hrad přišli další demonstranti proti vládě

Radek Bartoníček Radek Bartoníček
Aktualizováno před 3 minutami
Několik dní poté, co před Pražským hradem demonstrovali ekologičtí aktivisté a odborníci proti tomu, aby ministerstvo životního prostředí vedli Motoristé sobě, přišli před Hrad další protestující. Tentokrát šlo o zástupce a příznivce projektu Štít demokracie, kteří nechtějí, aby v nově tvořené vládě Andreje Babiše byla SPD a aby její předseda Tomio Okamura stanul v čele Poslanecké sněmovny.
Aktuálně.cz přináší pohled na protestní pochod proti tomu, aby šéf SPD Tomio Okamura vedl Poslaneckou sněmovnu. | Video: Radek Bartoníček

Místem, kde začal nejnovější protest proti vládě s názvem "Se světlem pro vládu bez SPD", bylo nejdříve podvečerní Malostranské náměstí, kde se lidé začali scházet už dlouho před sedmou hodinou večer. Odtud vyrazil několik minut po sedmé průvod přibližně stovky lidí, který přešel Nerudovou ulicí k Pražskému hradu a zastavil se před sochou prvního československého prezidenta T. G. Masaryka. Řada účastníků měla v souladu s názvem akce rozsvícené mobilní telefony, někteří nesli svíčky. 

Lidé v čele průvodu nesli transparent s nápisem "45 tisíc podpisů: NE vládě s účastí SPD". Jedním z nich byl i mladík jménem Jáchym, který Aktuálně.cz řekl, že se o akci dozvěděl na sociálních sítích. "Byl jsem letos poprvé volit, považuji za strašné, že by měl být předsedou sněmovny Tomio Okamura, protože se vyjadřuje hrozným způsobem, navíc jeho strana nezískala ve volbách ani moc hlasů," uvedl mladý muž.

Demonstrace proti SPD ve vládě a Tomiu Okamurovi v čele sněmovny.
Demonstrace proti SPD ve vládě a Tomiu Okamurovi v čele sněmovny. | Foto: Radek Bartoníček

Podobně se vyjadřovali i další účastníci, mezi nimiž byl i poslanec KDU-ČSL a Tomiův bratr Hayato Okamura. Ten Aktuálně.cz řekl, že bude na post předsedy sněmovny volit lidoveckého kandidáta Jana Bartoška. 

Zástupci všech tří stran, kteří mají většinu 108 poslanců, se však už dohodli na programu své chystané vlády i na tom, že šéf Strany přímé demokracie povede Poslaneckou sněmovnu.

"Je to velmi hanebné, protože se vůbec poprvé v historii samostatné České republiky stane předsedou sněmovny a třetím nejvyšším ústavním činitelem v zemi radikální a rasistický politik, čerpající své voličské preference ze strachu, zloby a nenávisti," tvrdí zástupci projektu Štít demokracie, který zastupuje bývalý mluvčí Milionu chvilek pro demokracii Jan Pášma a konzultant a podnikatel Petr Ludwig.

Ludwig se však nakonec ze středeční akce omluvil pro nemoc, hlavním organizátorem tak byl Pášma společně s Michalem Majznerem z Občanského rozcestníku. "Občas slyšíme, jestli jsme tady správně, jestli je to ten správný moment. Ale vždycky pomůže zamyslet se a plně pochopit, co se děje na východní frontě. A v tom okamžiku můžeme cítit, že jsme tady správně," podotkl v narážce na válku Ruska proti Ukrajině.

Majzner je přesvědčený, že volba Okamury je nebezpečná právě vzhledem k napjaté mezinárodní situaci. Česko zatím vždy jasně stálo za Ukrajinou, zatímco Okamura zemi čelící agresi i ukrajinské uprchlíky kritizuje, a k chování Ruska vesměs mlčí.

Podle Pášmy je Tomio Okamura politik, který stojí otevřeně na straně Ruska. "Touží zároveň vystupovat z NATO a EU a šikanuje ukrajinské válečné uprchlíky," tvrdí. Stejně tak se mu nelíbí, že ministrem zahraničí by měl být poslanec strany Motoristé sobě Filip Turek, kterého část společnosti podezřívá ze sympatií k nacistickému hnutí, což kategoricky odmítá jako lež. V posledních dnech se přitom také objevily rasistické a sexistické příspěvky z Turkových sociálních sítí, které později smazal. Podle Pášmy se v případě nové vlády chystá "hnědá koalice".

Účastníci pochodem před Hrad symbolicky předali zástupcům Kanceláře prezidenta republiky internetovou petici s podpisy 45 tisíc lidí, kteří se vyslovili proti vládě bez účasti SPD. K faktickému předání ale došlo už dříve.

Řečníci poté před Masarykovou sochou deklarovali, že chtějí novou vládu "bez extremistů, vydíratelných politiků a bez vlivu Moskvy". Podle nich nesmí program vlády ani obsazení ústavních funkcí ohrožovat bezpečnost Evropy, a tedy i České republiky, což by se podle nich v případě Okamury v čele sněmovny stalo.

"Je nepřijatelné, aby strana typu SPD měla přístup k nejcitlivějším dokumentům a jednáním o bezpečnosti. Předseda Poslanecké sněmovny má přístup k utajovaným skutečnostem a nesmí to být někdo, kdo svou pozici zneužije," varovali přítomní. Celou akci zakončili zpěvem státní hymny a také oblíbené Masarykovy lidové písně Ach synku, synku.

 
Aktualizováno před 3 minutami
8:07

před 13 minutami
Aktualizováno před 14 minutami
před 1 hodinou
před 1 hodinou
Aktualizováno před 1 hodinou
Aktualizováno před 1 hodinou
