Nafťák Macinka na MŽP nablinká. Stovky lidí se sešly na demonstraci proti Motoristům

Prosba na účastníky nedělního protestu byla jasná: "Popadněte megafony, transparenty, kamarádstvo a vůbec všechny kolem a přijďte dát vědět, že ministrem životního prostředí jednoduše nemůže být někdo, kdo v ochraně přírody vidí nepřítele místo poslání," napsali do pozvánky organizátoři z celé řady organizací. Například z Greenpeace, Společnosti pro trvale udržitelný život, Univerzity za Klima či Klimatická koalice.
Ve chvíli zahájení, půl hodiny po poledni, byly na místě desítky lidí. Mimochodem, na stejném náměstí proběhl politický protest i poslední zářijovou sobotu - týden před sněmovními volbami. Tehdy šlo ale o zcela jinou skupinu lidí, příznivce hnutí Stačilo! a SPD, kteří vyzývali prezidenta Petra Pavla, aby respektoval výsledek voleb. Volby proběhly, a prezident několikrát avizoval, že je připravený svěřit vládu vítězi voleb Andreji Babišovi.
Ekologové a také studenti se ale začali ozývat proti Macinkovi a vůbec Motoristům na životním prostředí hned ve chvílích, kdy se o nich začali mluvit ve spojení s ochranou přírody. Otevřené protestní dopisy napsali ekologové, studenti i odborníci na ochranu přírody. V pátek se s některými z nich sešel předseda ANO Andrej Babiš, který si setkání pochvaloval, zároveň ale dával najevo, že jejich prosby nevyslyší. Jestli bude ale Macinka ministrem životního prostředí, nepotvrdil.
Nedělní demonstraci podpořil na sociálních sítích mimo jiné ministr stávající životního prostředí Petr Hladík z KDU-ČSL, který ale anoncoval, že osobně nepřijde. "Vážení přátelé a milovníci přírody, beru velmi vážně vás všechny, kteří vyzýváte (i mně osobně) k účasti na demonstracích za budoucnost ministerstva životního prostředí svolávaných napříč republikou. Chápu vaše obavy," začal své psaní, ve kterém tvrdí, že vyspělost národa se pozná podle toho, jak si dokáže vážit své přírody.
"Petr Macinka odmítá klimatickou politiku, navrhuje omezování ochrany přírody, chce rušit chráněné krajinné oblasti a hrozí prolíváním zelené krve. Kritiky odbývá ostrými slovy, odmítá jakýkoliv dialog a zapojení veřejnosti. Hnutí Motoristé sobě je financováno velkými fosilními hráči, kteří mají zájem na pokračování těžby uhlí nebo mají své obchodní zájmy v chráněných oblastech," uvedl Hladík a svou osobní neúčast vysvětlil tím, že nechce demonstraci politizovat.