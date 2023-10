Prodavač kebabů vyvěsil v prodejně v Plzni plakát proti Židům. Policie zasáhla

Z hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob obvinili plzeňští kriminalisté pětatřicetiletého cizince, který vyvěsil v občerstvení Sultan Kebab v Kopeckého sadech v centru Plzně plakát. Policie o tom v pátek informovala na síti X. Cizinec je stíhaný na svobodě.

rodavač, který plakát vyvěsil, se netajil negativním názorem na Izrael. Radikální palestinské hnutí Hamás, jehož příslušníci 7. října při útoku na Izrael pozabíjeli 1400 lidí, většinou civilistů, za špatné nepovažuje, řekl ve středu novinářům.

"Tito Židé jsou lidé, kteří zabíjeli i proroky jako ovce. Z tohoto důvodu je Bůh proklel. Tito Židé jsou těmi, kteří čistou Pannu Marii, chválenou Bohem, nazývají necudnou. Tito Židé jsou těmi, kdo chtějí zabít proroka Ježíše," stálo na třech barevných listech papíru vylepených nejdříve u vchodu do občerstvení, později je muž přesunul dovnitř. Plakát byl vystavený několik dní. Když se věcí ve středu začali na základě oznámení zabývat policisté, plakát zabavili a odvezli.

"To je jedno" odpověděl lámanou češtinou prodavač kebabů ve středu na dotaz novinářů, proč plakát vyvěsil. "Neudělal jsem nic špatného, napsal jsem pravdu, je to v koránu," řekl. Dodal, že k napsání ho přivedlo sledování zpráv, ve kterých denně vidí, kolik lidí podle něj vinou Izraele ve válce umírá. Odmítl, že vinu by nesl Hamás, hovořil jen o bombách, které Izrael posílá do Gazy, o útocích na nemocnice a o mrtvých včetně novorozenců.

Za teroristy označil Izrael, nikoliv radikální Palestince. "Nemyslím, že Hamás je špatný, já myslím, že Izrael je špatný, Izrael je pořád špatný, už 70 let je špatný," řekl prodavač. Muž původem z Turecka podle informací novinářů v Čechách žije již několik let a má údajně i českou manželku.

Také policii řekl, že napsal pravdu. Kriminalisté, kteří na případu pracují, současně monitorují i dění ve virtuálním prostředí na sociálních sítích. "Příspěvky a komentáře, které by svou povahou mohly podněcovat k nenávisti, shromažďujeme a vyhodnocujeme," uvedla policie.

Oznámení na policii podal v úterý večer předseda plzeňské židovské obce Jiří Löwy. Kousek od prodejny kebabu je vstup do staré plzeňské synagogy. "Nejsem stoprocentně přesvědčený, že ten text je ve vztahu s Gazou, je to náboženský text, i když ta válka asi dala k jeho napsání impuls," řekl ve středu Löwy.

Plakát ho zaskočil, v Plzni má s mnohými Araby i Palestinci dobré vztahy. Od začátku války v Gaze v Plzni nezaznamenal žádné negativní reakce Palestinců vůči Židům ani ochladnutí vztahů nebo kontaktů. "Normálně se bavíme, jsou to lidé, kteří tady žijí třeba 15 let. Mluvím s Palestinci, kteří sami z Gazy utekli ze strachu před radikály. Zajdu někdy i do kebabu vedle velké synagogy a povídám si se starším pánem, který tam pracuje," řekl.

Žádné další incidenty, ale ani vyhrocení situace či vztahů od vyvěšení plakátu nezaznamenal. "Doufám, že to byl jen ojedinělý čin," dodal.

"Ten člověk podle jeho nedávné docela čilé aktivity na sociálních sítích podporuje a obdivuje Hamás, sdílí fotografie a videa jeho bojovníků, posílá jim modlitby a sdílí různé výzvy. To už považuji za podporu terorismu," domnívá se publicistka, pedagožka a judaistka Věra Tydlitátová. Doufá, že policie celou věc prověří a brzo uzavře.

Na vyvěšený plakát ji upozornil její student. "Dost mě to zaskočilo. A nejen mě. Spoustu lidí hlavně starších (z židovské obce), jejichž rodiny zažily holokaust, to vyděsilo. Mysleli si, že je tady v Plzni klid a bezpečí. A tenhle případ jimi otřásl a vystrašil je," uvedla.

Hamás 7. října Izrael i svět zaskočil masivním útokem z Pásma Gazy na jih Izraele, kde podle izraelských úřadů povraždil na 1400 lidí, převážně civilistů, a přes 220 lidí odvlekl zpět do Gazy. Izrael od té doby provádí vzdušné údery. Ministerstvo zdravotnictví v Pásmu Gazy tvrdí, že při izraelském bombardování tohoto území zahynulo už více než 7300 lidí.