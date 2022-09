Příští pátek do Česka přiletí ministr obrany USA Austin na jednání o pomoci Ukrajině

Ministerstvo obrany by mohlo příští rok hospodařit se 110 miliardami korun. Počítá s tím návrh rozpočtu, který ve čtvrtek do připomínkového řízení poslalo ministerstvo financí. Je to téměř o 21 miliard korun více než letos. Na rok 2024 chce ministerstvo financí pro ministerstvo obrany vyčlenit 130 miliard korun a o rok později o dalších 25 miliard korun více. V roce 2025 by tak Česko na svou obranu vydávalo 1,9 procenta svého HDP.

Vládní koalice se v programovém prohlášení přihlásila k dříve danému slibu NATO, že do roku 2025 budou výdaje ve výši dvou procent HDP.

Ministerstvo financí v materiálu uvedlo, že výdaje na obranu jsou směrovány na modernizaci armády a na rozvoj obranných schopností. Peníze půjdou na rozvoj pozemních i vzdušných sil včetně nadzvukového letectva a logistické podpory.

Rozpočet počítá s dalším náborem vojáků, jejich počet by se měl zvýšit příští rok o 1100. Na začátku roku mělo Česko k dispozici 26 928 vojáků z povolání. Náklady na platy by se na ministerstvu obrany měly zvýšit o 580 milionů korun.