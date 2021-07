Bude nás volit 80 procent lidí, usmíval se Fiala při představení volebního autobusu

Lídr koalice Spolu Petr Fiala společně s šéfy KDU-ČSL a TOP 09 Marianem Jurečkou a Markétou Pekarovou Adamovou představili letní část volební kampaně své koalice Spolu. Jedním ze znaků této kampaně se stává autobus, kterým trojice přijela na setkání s novináři. Tento autobus bude až do voleb jezdit s kandidáty Spolu po celém Česku. Kromě toto chce koalice chodit od domu k domu.

V české politické tradici není volební autobus novinkou, jako první s ním vyjel Miloš Zeman jako předseda ČSSD. Nazval ho Zemák a v roce 1996 mu přinesl přes 26 procent hlasů, o dvacet procentních bodů více než o čtyři roky dříve. "To už je historie," podotkl v úterý dopoledne lídr koalice Spolu a předseda ODS Petr Fiala, který dával najevo, že se k Zemanovi ničím hlásit nechce. Koaličnímu autobusu, který je už vzhledem k více než dvacetiletému odstupu podstatně modernější, dominují portréty všech tří lídrů. Ti si od něj slibují, že jim pomůže k vítězství ve volbách.

Koalice Spolu právě představuje volební autobus, více informaci brzy na ⁦@Aktualnecz⁩ pic.twitter.com/vhQrelJ2gC — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) July 13, 2021

"Kdybych měl naše dosavadní setkávání s lidmi považovat za průzkum, ve kterém bych ale neměl úplně reprezentativní vzorek, tak bych řekl, že nás bude volit 80 procent lidí. Tak to ale samozřejmě není," uvedl Fiala, podle kterého jsou ale k němu lidé v letošní kampani vůbec nejvstřícnější ze všech kampaní, jež absolvoval.

"Nějaké kampaně jsem už zažil. A nyní se setkávám jednoznačně s nejpozitivnějším přijetím veřejnosti. Nesetkávám se vůbec s žádným nadáváním nebo něčím podobným. Jsou lidé, kteří řeknou, že budou volit někoho jiného, ale říkají to slušně. Většina ale tvrdí, že nás bude volit nebo to zvažují," uvedl na otázku Aktuálně.cz, zda případně vnímá touhu lidí po změně.

"Tento autobus bude s našimi kandidáty, členy a podporovateli jezdit každý den po celé České republice a bude rozvážet poselství s nadějí na to, že v podzimních volbách přijde změna. Bude tady jiná politika, kterou povede naše koalice Spolu," pokračoval Fiala, podle kterého autobus určitě uvidí lidé na stovkách míst.

Zároveň oznámil, že koalice využije v kampani i letní kina, konkrétně podpoří více než sto promítání, kdy budou moci jít zájemci na film Ženy v běhu. Zároveň ale musí počítat s tím, že se bude mluvit o politice, protože přítomni budou také koaliční kandidáti. "V minulosti se nám už tato forma kampaně osvědčila. Chceme takto voliče oslovit a zároveň jim nabídnout zábavu," vysvětloval Fiala s tím, že v kampani se objeví ještě další věcí.

Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová upozornila, že zástupci Spolu budou mimo jiné chodit od dveří ke dveřím po jednotlivých domech a bytech a budou se snažit i takto s lidmi mluvit. "Tento způsob kampaně se osvědčuje a my ji také děláme. Naši kandidáti zazvoní a nabídnou volební materiály. Chceme být takto s lidmi přítomni v prostředí, ve kterém žijí, a řešit s nimi jejich problémy," řekla.

Můžete slíbit, že půjdete po volbách do koaličního vládnutí s Piráty a STAN? zeptal jsem se dnes mimo jiné předsedů ODS, KDU-ČSL a TOP 09… Tady je jejich odpověď, video je součástí článku na ⁦@Aktualnecz⁩, který popisuje, jak chce koalice oslovit voliče během léta. pic.twitter.com/L0oiXqVUk4 — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) July 13, 2021

Čelní představitelé koalice byli v pondělí ve Zlínském kraji, ve čtvrtek se chystají do Plzeňského kraje a v pátek do Prahy. Shodou okolností ovšem běží tento týden od úterý i schůze Poslanecké sněmovny, poslední před prázdninami.

Koalice Spolu stejně jako koalice Pirátů a STAN na parlamentní půdě pokračuje v kritice vlády kvůli tomu, jak postupuje v boji proti šíření covidu. Na čtvrtek opoziční strany prosadily samostatnou schůzi, jejímž prvním bodem je návrh na zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k řešení pandemie nemoci covid-19.

Pokud jde o legislativní návrhy, největší pozornost přitáhlo v posledních dnech schválení novely zákona "3x a dost". Lidé, kteří se opakovaně dopustí nejzávažnějších přestupků, jako jsou krádeže nebo násilí, budou muset nově počítat s tím, že pokuty udělené za tyto přestupky se jim budou strhávat z dávek v hmotné nouzi.

Změna zákona vyvolala ve sněmovně velkou debatu, do které se zapojilo mnoho poslanců. Někteří z nich návrh ostře kritizovali, výhrady měla také ministryně práce a sociálních věcí a místopředsedkyně ČSSD Jana Maláčová. Objevily se i návrhy na vrácení materiálu zákona do druhého čtení či jeho zamítnutí, ale ani jeden nezískal podporu. V závěrečném hlasování bylo pro 112 poslanců, proti byli například Piráti.

Koalice Spolu je třetí, ale neztrácí šanci na vítězství

Průzkumy veřejného mínění zatím naznačují, že koalice Spolu je třetí za koalicí Pirátů se Starosty a nezávislými a hnutím ANO. Výsledky jsou ale v několika případech těsné a odborníci upozorňují, že do voleb může být ještě všechno jinak.

Podle volebního modelu agentury STEM, která zveřejnila čísla 7. července, by volby (kdyby se konaly v červnu) vyhrálo ANO s 26,7 procenta hlasů před Piráty a STAN s 24,1 procenta a koalicí Spolu se 17,4 procenta. Stejné pořadí ukázaly v poslední době také volební modely agentury Median a Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM).

Tady je první část dnešního krátkého rozhovoru ⁦@Aktualnecz⁩ s lídry stran koalice Spolu. Jak cítíte atmosféru v zemi, chtějí lidé změnu? zněl dotaz. A lídr koalice Petr Fiala se zmínil o 80 procentech podpory. V druhé části jsem se ptal na koalici s PirSTAN. pic.twitter.com/Bu7iHDdSYj — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) July 13, 2021

Volební model agentury Ipsos umístil za ANO na druhé místo koalici Spolu a na třetí Piráty se STAN. Agentura Kantar CZ zařadila do čela Piráty se STAN následované koalicí Spolu a hnutím ANO. Odborníci na průzkumy ovšem upozorňují, že rozdíly mezi soupeři na prvních místech jsou vesměs v rámci statistické chyby.

Agentura STEM v komentáři ke svému volebnímu modelu upozorňuje na zlepšení situace vládního ANO. "Červnové preference ukazují, že předvolební karty ještě nejsou zcela rozdány. Na prahu období klidu a letních dovolených, ve chvíli ústupu koronavirové pandemie a rozvolňování souvisejících opatření se zastavuje propad hlavní vládní strany a růst podpory novým koalicím není zaručen," stojí v komentáři.

Je zřejmé, že ANO zastavilo propad z minulých měsíců, koalice Spolu zvolna roste a naopak část podpory ztrácí koalice Pirátů se Starosty. Pokud jde o další strany, průzkum zachytil další podporu SPD a hnutí Přísaha Roberta Šlachty. Naopak dál oslabuje levice, ČSSD a KSČM by se podle modelu do sněmovny nedostaly.

Volební model agentury Median byl zveřejněn 2. července. A upozorňoval, že přibývá voličů, kteří mají sklon volit ANO. Podle tohoto modelu by hnutí Andreje Babiše vyhrálo s 26 procenty hlasů. Po čtyřech měsících se tak opět dostalo do pozice lídra, kde vystřídalo koalici Pirátů a Starostů. Tu by podpořilo 21,5 procenta lidí. Následovala by koalice Spolu s 20 procenty hlasů. Do dolní parlamentní komory by se ještě dostalo SPD a hnutí Přísaha před KSČM a ČSSD se zhruba pěti procenty hlasů.