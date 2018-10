Zimní čas začíná, od příštího roku by mohl zůstat natrvalo. Češi však chtějí letní

I pražský orloj by už celoročně mohl ukazovat jediný čas. Který to bude, ale zatím není jasné. | Foto: Jakub Plíhal

Letní čas končí, v neděli ve 3:00 ráno se hodiny posouvají na 2:00. Vracíme se tak ke standardnímu středoevropskému času. Přeřizování hodinek ale možná už brzy bude minulostí. Evropská komise totiž nedávno schválila návrh na zrušení střídání času. Zatím není rozhodnuto, který jako jediný zůstane, ale po vzoru Slováků by to mohl být zimní. Státy se totiž chtějí shodnout a Slováci už si vybrali. Přitom Češi by preferovali čas letní.

Praha - Členské státy mají do dubna příštího roku Evropské komisi oznámit, který ze dvou sezonních časů si vybraly. Komise tak reaguje na kritiku, že příliš často rozhoduje za jednotlivé členy unie.

"Je to otázka subsidiarity. Věřím, že parlament a rada budou téhož názoru a naleznou fungující řešení," řekl předseda komise Jean-Claude Juncker.

Česko si zatím mezi zimním a letním časem nevybralo. Problematiku dostalo do gesce ministerstvo dopravy, ale zatím se jí podrobněji nevěnovalo. V jednom už má však jasno, chce předejít zmatku.

"Upřednostňujeme dohodu v rámci celé Evropské unie, aby pak nedocházelo v rámci jednotlivých členských států k přechodu na různé časy. Nemůže se stát, že by například sousední Německo, Rakousko, Polsko nebo Slovensko měly jiné časy než Česká republika," uvedla pro Aktuálně.cz mluvčí ministerstva dopravy Lenka Rezková.

Z toho se dá ledacos usuzovat, protože Slováci si už svého favorita vybrali. Jak informoval slovenský server SME.sk, tamní ministerstvo práce v čele s Jánem Richterem (Směr) navrhlo, aby se lidé na Slovensku řídili už jen zimním časem.

To by pro Slováky a zřejmě i pro Čechy, pokud bychom se snažili zachovat společný čas, znamenalo východ slunce v létě už o půl čtvrté ráno a jeho západ těsně po osmé večer.

V příštích dnech budou nad tímto tématem diskutovat i ministři jednotlivých států na neformálním jednání Rady EU ve Štýrském Hradci. Za Česko se do Rakouska vypraví ministr dopravy Dan Ťok.

Většina Čechů chce letní čas

Jak ukázal čerstvý průzkum agentury STEM/MARK, střídání času Čechům vadí a stýskat se jim po něm nebude. To, že už si dvakrát do roka nebudou muset přeřizovat hodinky, přivítaly dvě třetiny respondentů. Například proto, že jim vadí změna biorytmu a s ním spojená únava.

S Evropskou komisí se ale paradoxně těsná většina lidí neshodne v tom, že by rozhodnutí, který čas zvolit, mělo náležet jednotlivým státům. Stejně tak jako české ministerstvo se obávají, že by v okolních státech platil jiný čas. V nejhorším případě by mohla nastat i situace, kdy by si člověk při cestě z Drážďan do Budapešti, tedy na cestě dlouhé ani ne sedm set kilometrů, musel hodinky přeřizovat hned třikrát.

Oslovení Češi nesouhlasí ani se slovenským návrhem ponechat si zimní čas. "Necelá polovina obyvatel by chtěla na stálo zachovat do nedělního brzkého rána platící letní čas. Pouze čtvrtině by naopak vyhovovalo zachování zimního času," uvedla agentura STEM/MARK.